La saison prochaine, la grosse affiche du Top 14 s'installera de façon pérenne tous les dimanches soirs, sur Canal +. Eric Bayle, la voix du rugby sur la chaîne cryptée, est longuement revenu pour Midi Olympique sur les tenants et les aboutissants de ce changement de cap plutôt osé. "On diffusait, la saison passée, entre cinq ou six affiches de Top 14 le dimanche soir. Cette fois-ci, on part sur vingt-six matchs sur ce créneau. C'est historique, ai-je envie de dire, car ce créneau horaire représente les Champs Elysées de la télé : on y retrouve tous les blockbusters des programmes en clair et les grandes affiches de foot, sur une nouvelle chaîne (Mediapro). Le dimanche soir à 21 heures, c'est le moment où il y a le plus de monde devant la télévision, l'horaire majeur du week-end."

Après avoir perdu les droits de la Ligue 1, Canal + a donc décidé de repositionner son "autre feuilleton majeur", à savoir le Top 14, dans la case reine de la télé. Mais avec quelles équipes, au juste ? A ce sujet, Eric Bayle poursuit : "Le système de programmation pour les matchs du dimanche sera exactement le même que celui qui régissait le foot : on retransmet la plus grosse affiche de la journée . Si demain, Brive, Bayonne, Agen ou Pau sont en tête du Top 14 après un début de saison fracassant, la question pourra se poser. […] Comme au foot, où l'on retrouvait régulièrement Lyon, le Psg et l'OM, on retrouvera très souvent au rugby le Racing, Toulouse, Clermont, Lyon,Toulon, Bordeaux, La Rochelle, Montpellier ou le Stade français, si celui-ci se requinque. Et on commence d'ailleurs la saison avec Clermont-Toulouse, puis Toulon-Lyon, et Toulouse-Toulon lors de la troisième journée." Au fil de cet entretien, Bayle explique enfin pourquoi le Top 14 ne peut décemment rater ce rendez-vous avec l'histoire, au risque de mettre en péril la prochaine négociation de ses droits télés.

