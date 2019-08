Mathieu Bastareaud prend petit à petit ses marques dans son nouveau club, Lyon et à son nouveau poste troisième ligne centre d’ailleurs ce week-end, face à Clermont en amical, il a évolué durant une bonne partie de la seconde période. Avant de partir début décembre tenter son aventure américaine, Mathieu Bastareaud a profité de cet été pour régler son avenir à court, moyen et long termes.

Ayant le statut de joker Coupe du monde avec la formation lyonnaise jusqu’à la mi-novembre contractuellement, il pouvait s’il le souhaitait revenir à Toulon après les six mois qu’il aura effectué dans le championnat américain avec la formation de Rugby United de New York.

Deux ans de plus de contrat

Seulement, il semble que Bastareaud a été séduit par le discours de Pierre Mignoni au moment de sa signature avec le Lou, et de Frédéric Michalak son ancien partenaire à Toulon et chez les Bleus, conseiller au recrutement à Lyon. Du coup la perspective d’un retour à dans la capitale des Gaules pour la saison 2020-2021 est devenue sa priorité. Selon nos informations, Lyon serait prêt à lui offrir deux ans de contrat plus une possibilité de reconversion.

Toulon ne s’opposerait pas à ce transfert, car le président Mourad Boudjellal a toujours affirmé à un de ses joueurs préférés, qu’il ne s’opposerait pas à ses desiderata. L’annonce de l’avenir de l’ex-trois-quarts centre et néo-troisième ligne devrait intervenir assez rapidement en tout cas avant que Bastareaud ne traverse l’Atlantique.