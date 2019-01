Top 14 - Bakkies Botha se paye Mourad Boudjellal sur Twitter

Selon le "boss" du RCT, Toulon n'a pas été respecté au Stadium le week-end dernier face à Toulouse (défaite 39 à 0). "Le dernier match m'a donné envie qu'on nous respecte" a-t-il confié. "Pour cela, il faudra encore nous renforcer. On n'a pas fait assez, du coup, on va faire encore plus pour se renforcer la saison prochaine". Une sortie qui est arrivée jusqu'aux oreilles de l’emblématique deuxième ligne Springbok et ancien Toulonnais. Bakkies Botha (triple champion d'Europe et une fois champion de France avec le RCT) a répondu avec un tweet clair et explicite : "La réalité est que vous ne gagnez du respect que sur le terrain et vous ne le comprenez pas".