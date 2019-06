La folle histoire de Montpellier s’arrête donc à Gerland ! Le LOU a pris sa revanche de la demi-finale de l’an dernier en éliminant le MHR au terme d’un beau bras de fer (21-16). Menés 10-0 avant même le quart d’heure de jeu, les Rhodaniens se sont armés de patience et ont fini par renverser les Héraultais grâce à des essais de Barassi (12e) et Ngatai (69e) et la précision au pied de Wisniewski. Montpellier n’a pas démérité mais a manqué de réalisme dans les vingt dernières minutes. Lyon rejoint ainsi le dernier carré et affrontera Clermont le week-end prochain à Bordeaux.

Le LOU n’a pas l’expérience du Racing 92 ou de l’ASMCA en phases finales mais apprend vite et bien. Stressés et empruntés dans une entame bien ratée, plombés par un essai casquette inscrit par Cruden dès le début du match (4e), les hommes de Pierre Mignoni ont su se remettre la tête à l’endroit pour éviter l’explosion. Sous une chaleur accablante, ils se sont appliqués, non pas à envoyer du jeu à tout va, mais à faire les choses dans l’ordre, pousser Montpellier à la faute grâce à une bonne pression défensive et éviter de tomber dans une indiscipline fatale. Plus propres, ils ont ainsi concédé deux fois moins de turnovers que les Héraultais (8 contre 17), qui se sont bien souvent cassés les dents à vouloir multiplier les offloads. L’essai de Ngatai fait d’ailleurs suite à une passe après contact mal assurée par J. du Plessis à 5 mètres de son en-but.

Lyon sauvé par sa touche

Avant d’encaisser dans le dernier quart d’heure un deuxième essai qui chauffait depuis plusieurs minutes, Montpellier avait fait le match quasi parfait en mêlée et en touche, avec 92% de ballons exploités. Pris par la nervosité une fois les Lyonnais repassés devant, les partenaires d’Aaron Cruden se sont alors délités en touche. Héros de la dernière journée de la phase aller avec un doublé à Marcel-Michelin, Youri Delhommel, qui a remplacé un Bismark du Plessis impeccable, s’est fait voler trois lancers dans les dix dernières minutes, dont un à dix mètres de la ligne d’en-but et le dernier au niveau des 22 mètres du LOU, qui scelle les espoirs montpelliérains.

Comme un symbole, c’est le capitaine Julien Puricelli, du haut de ses 37 ans, qui a réalisé cette ultime interception. Un contre qu’il maîtrise à la perfection, qui a libéré son équipe et son public. Après avoir longtemps accueilli les grands moments de l’OL en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Gerland tient son premier grand résultat en rugby. Cette marche franchie, les Lyonnais s’avanceront sans complexe la semaine prochaine à Bordeaux. Clermont est prévenu.