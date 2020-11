Le natif de Rouen, formé à Gaillac, s'est exprimé sur sa prolongation. "Je me suis attaché au club, je prends beaucoup de plaisir à jouer devant ma famille, mes amis, je suis content de continuer l’aventure avec ce groupe de joueurs et ce staff. C’est un club que je venais voir quand j’étais petit, un club dans lequel je rêvais de jouer et un club avec lequel j’ai eu la chance de connaître un succès en 2018" a-t-il dit en référence au Bouclier de Brennus obtenu cette année-là.