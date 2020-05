Le joueur, qui a récemment mis un terme à sa carrière professionnelle et s'est engagé en faveur de La Seyne-sur-Mer pour la saison prochaine, en a expliqué les raisons dans Var-Matin. "Mourad Boudjellal m’avait proposé un contrat, on s’était mis d’accord mais je n’ai jamais eu de pré-contrat, a raconté Andreu. Arrivé en avril, il a fallu prendre une décision. Xavier Garbajosa s’était positionné, mais ma priorité restait Toulon. J’avais vraiment envie de revenir mais le pré-contrat du RCT n’est jamais arrivé dans ma boîte mail. Xavier m’a rappelé et m’a envoyé dans l’heure un pré-contrat que j’ai signé dans la foulée."