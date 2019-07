Dix essais en 18 matches. Les statistiques sont toujours aussi impressionnantes. Dans la continuité de l’exercice précédent, où il avait marqué 13 essais en 11 matches malgré plus de six mois d’absence sur blessure, Raka a continué de faire parler son talent et sa vitesse. On attendait son retour après sa longue blessure, on a vite été rassurés avec un doublé face à Agen dès la première journée cette saison.

Toujours titulaire, souvent efficace

Malgré une nouvelle absence de quatre mois entre décembre et mars à cause d’une blessure au poignet, l’ailier d’origine fidjienne est revenu. Même s’il a peiné à retrouver la puissance et l’explosivité qui le caractérisent. Et dès qu’il est disponible, il est toujours titulaire (17 fois sur 18). Si ses coups d’éclats ont été moins nombreux cette saison, il aura tout de même inscrit l’essai qui venait sceller la victoire en demi-finale face au LOU.

Après avoir obtenu la nationalité française en novembre, Raka était pressenti pour intégrer le XV de France dès le Tournoi des 6 nation. Si sa blessure l’a privé de ses premières capes en Bleu, ce n’était que partie remise puisqu’il a été appelé par Jacques Brunel pour préparer la Coupe du monde et fait partie de la liste des 31. Face à Yoann Huget, il peut prétendre, pourquoi pas, à une place de titulaire au Japon.

Lié à l’ASM jusqu’en 2024

S’il vient de finir sa quatrième saison en Auvergne, Alivereti n’a que 24 ans. Et Clermont compte bien s’appuyer sur lui pour bâtir son effectif dans les années à venir. Il a prolongé de cinq saisons en Jaune et Bleu au mois de mai, ce qui le lie à l’ASM jusqu’en juin 2024. Avec tout ce qu’il a accompli lors des trois dernières saisons malgré de grosses blessures et de longs mois d’indisponibilité, on espère le voir sur le long terme en pleine possession de ses moyens. Gare aux étincelles.

