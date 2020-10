Depuis le début de saison, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos ont trusté ou presque les commandes du jeu du leader du Top 14. Cela tenait autant au gros calendrier stadiste, à l’échéance précoce des phases finales de H Cup 2020 et au fait que ces trois Bleus-là allaient probablement quitter la Ville rose pour retrouver le Coq durant six matches. Maintenant que les voici à Marcoussis, qui donc pour les remplacer ? Derrière la mêlée, on trouve les prometteurs U20 de 19 ans Théo Idjellidaine et Baptiste Germain ; ce dernier ayant quitté l’UBB cet été pour les Sept Deniers. Antoine Dupont évoque le concernant "un joueur en pleine progression qui a beaucoup travaillé cet été. Malgré sa jeunesse, son intégration s’est bien passée."

Top 14 - Zack Holmes (Toulouse) contre le Racing 92Icon Sport

À l’ouverture, Guitoune ou Kolbe sont capables de rendre service avec talent comme ils l’ont déjà fait. Mais logiquement deux spécialistes d’expérience sont censés former un attelage estampillé Top 14 : Alexi Balès et Zack Holmes. Ces deux néo-trentenaires sont nés le même jour (le 30 mai). Si des kilomètres ont longtemps séparé l’Australien de Perth Zack Holmes et le Fumélois Alexi Balès, ces derniers vont avoir la chance d’être davantage réunis sur les feuilles de match que simplement sur le calendrier des anniversaires du club. Et ainsi presque se remémorer aux bons souvenirs de leur entente passée sous le maillot rochelais de 2016 à 2017.

Pourtant, lors de cette saison commune, cette paire n’a comptabilisé que cinq matches ensemble en 9 et 10, étant barrés par les expérimentés Enrico Januarie et Brock James. Et sur ces cinq rencontres, ils ont été titularisés qu’à une seule reprise ensemble. C’était un certain 5 mars 2017. Pour une victoire 27-21 à… Toulouse. Magique.

Dupont : "Le profil expérimenté d’Alexi va faire du bien"

Réunis dans la ville de Nougaro depuis cet été par l’entremise du transfert de Balès en provenance de La Rochelle, le cadre semble idéal en vue d’un épanouissement automnal Holmes et Balès. Pour ce dernier, "cela facilite la tâche de jouer dans un tel club, surtout qu’une formidable dynamique a été installée depuis le début de saison. La philosophie de jeu ou le palmarès du Stade Toulousain font rêver n’importe quel joueur. Même ceux formés à Agen comme moi. Des coaches ex Stadistes comme Deylaud ou Garbajosa ont jalonné mon parcours. Cette fibre, je pense donc l’avoir aussi un peu. Cela a facilité un peu mon intégration au jeu rouge et noir. A 30 ans, peut-être que mon expérience peut m’aider aussi."

Au sujet de l’ancien cornac des Maritimes, Antoine Dupont est justement sans craintes. "Comme Baptiste, Alexi est très tourné vers l’attaque et apprécie le jeu que le club essaie de produire. Son profil expérimenté et connaissant très bien le Top 14 va nous faire du bien tout au long de la saison. Niveau personnalité, on savait qu’il s’intègrerait bien."

Balès : "À moi de prendre mes responsabilités"

Restait à savoir si Holmes ou Balès auraient la patience nécessaire. Léger signe d’envie débordante, au Racing 92 il y a quelques semaines, l’Australien a préféré marquer un essai périlleux en coin plutôt que de faire la passe supplémentaire. Balès se veut lui philosophe.

"Antoine Dupont fait partie des meilleurs demi de mêlée au monde. C’est normal qu’il joue et je le sais depuis le début. Je travaille à fond pour le moment où l’on fera appel à moi. Maintenant que nos internationaux partent pour quelques semaines, mon heure est venue. Alors à moi de prendre mes responsabilités. C’est une opportunité à saisir sans trop prendre de pression. A nous de nous engouffrer dans cette opportunité sans trop de poser de questions. Nos entraînements de qualité nous permettent de tous disputer des matches de haut niveau. Après, je ne vous cache pas que c’est toujours un réel plaisir de commencer les matches."

Top 14 - Alexi Balès (Toulouse)Icon Sport

Pour l’instant, cette saison, Balès (qui n’est pas polyvalent mais bute) cumule 97 minutes en quatre matches pour une titularisation. C’était le weekend dernier en Corrèze. Holmes (qui peut jouer centre ou arrière et bute) compte 215 minutes en 6 matches (avec deux essais inscrits). Ces stats devraient exploser à la faveur de l’automne. En souhaitant à leur club rouge et noir que la magie opère à nouveau.