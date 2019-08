Rugbyrama : Alexandre, au cœur d’une préparation courte mais très intense on a simplement envie de vous demander comment va le groupe ?

Alexandre Lapandry : Avec l’arrivée de nouveaux joueurs et des jokers coupe du monde, mais aussi le renfort de plusieurs jeunes joueurs de notre centre de formation, le groupe a été pas mal remanié ces dernières semaines. Il y a beaucoup d’envie mais aussi de fraîcheur physique et mentale pour aborder cette préparation d’avant saison. On travaille vraiment bien et on apprend à mieux se connaître, comme lors du stage en altitude que nous avons connu la semaine passée.

Ce stage de Tignes était autant destiné à préparer les corps que les esprits, quel bilan en faites-vous ?

A.L. : Avec l’apport de l’altitude on espère avoir développé les qualités physiques nécessaires pour aborder le début de la saison dans meilleures dispositions. Chaque année on utilise ce moment pour travailler autant le physique que la cohésion du groupe. C’est l’occasion de bien intégrer les jeunes comme les recrues et on a la chance d’avoir un groupe particulièrement travailleur. Dans les activités que nous avons pratiquées, comme le canyoning par exemple, c’est aussi l’opportunité de travailler de manière ludique et de mieux se connaitre.

Avec l’absence des internationaux, c’est aussi l’occasion de compléter l’effectif avec des jeunes issus du centre de formation, une expérience qui avait permis de révéler des joueurs du côté de Clermont lors des précédentes saison de coupe du monde ?

A.L. : J’ai le souvenir de 2011 et de 2015, où nous avions aussi intégré de nombreux jeunes joueurs. Malgré l’absence des internationaux, nous avions eu la capacité de bien démarrer chacune de ces saisons. Les jeunes avaient eu l’occasion de prendre de l’expérience et de s’aguerrir au Top 14, tout en conservant un haut niveau d’exigence en termes de résultats. C’est important de ne pas manquer le début de saison, car ensuite c’est difficile de courir après les points perdus. De toutes les façons, c’est bien plus simple d’intégrer les jeunes, comme les nouveaux, en engrangeant les bons résultats. J’espère qu’on aura l’occasion de révéler de nouveaux joueurs dans ce contexte un peu particulier.

" Transmettre les valeurs du club au jeunes, ça commence dès le centre de formation ! "

Aujourd’hui, à votre tour vous accueillez les jeunes. Il existe un vrai savoir-faire en la matière à Clermont ?

A.L. : Oui, Il existe un véritable travail en amont, dès le passage en centre de formation. Avec une grande proximité, les jeunes peuvent rapidement prendre des repères communs à l’équipe première. Ensuite, les joueurs que nous sommes permettent aussi d’assurer cette transition sur le plan humain. Les leaders, comme les anciens joueurs du club, jouent un certain rôle de transmission des valeurs de notre club. Chacun sait rester à sa place et c’est naturellement qu’on forge le caractère de notre groupe.

Revenons à votre préparation d’avant saison, en ce début de mois d’août on entre dans la dernière ligne droite, il reste encore du travail ?

A.L. : C’est certain ! Non seulement il est essentiel de se faire une "caisse" sur le plan physique, pour aborder une saison longue, mais on doit également intégrer tous les systèmes de jeu. Avec l’apport des recrues et des jokers coupe du monde, tout cela doit se faire dans un laps de temps finalement très court et on n’a vraiment pas de temps à perdre, surtout si on veut être performant dès les premières journées.

Les premiers matchs de préparation s’annoncent, avec La Rochelle et le LOU au programme, c’est un menu costaud ?

A.L. : Deux demi-finalistes du championnat au programme des matchs de préparation, c’est l’occasion d’être tout de suite dans le bain et il n’y a pas mieux comme préparation ! Je pense que c’est une très bonne chose de pouvoir tout de suite se jauger face à des équipes d’un tel calibre. Chaque saison, le championnat de Top 14 est de plus en plus relevé, avec plusieurs prétendants au titre de champion. Il y a une importante densité, dès lors autant avoir des réponses rapidement pour être fin prêt dès la première journée de championnat.

Vous retrouverez d’ailleurs La Rochelle lors de cette première journée, Franck Azéma a exprimé sa volonté de voir Clermont présent dès le début de saison ?

A.L. : Le coach a parfaitement raison et il parle avec beaucoup d’expérience. Je commence à en avoir pas mal aussi à mon niveau et avec ce championnat très dense, tu ne peux plus te permettre de laisser des points en route, au risque de ne jamais rattraper le bon wagon ensuite. C’est encore plus important dans une saison de coupe du monde, car on a la volonté que nos internationaux reviennent dans les meilleures conditions, plutôt que de se retrouver tout de suite sous la pression des résultats.

Top 14 - Alexandre Lapandry (Clermont)Icon Sport

Avec autant d’absents, c’est vraiment possible de démarrer aussi fort que la saison passée ?

A.L. : On va faire en sorte en tous cas et on se donne les moyens de cette ambition en travaillant très fort. Notre démarche pour aborder ce début de saison est bonne, mais comme toujours, c’est la vérité du terrain qui confirmera, ou non, si on est dans le vrai.

Morgan Parra est proche de retrouver les terrains d’entrainement suite à sa blessure de la fin de saison dernière. Comme lui, vous serez l’un des principaux leaders de l’équipe sur ce début de saison ?

A.L. : Voilà déjà quelques années que je donne le meilleur de moi pour le club et donc d’une certaine manière j’ai déjà endossé ce rôle-là. Franck Azéma a discuté avec nous, et il nous attend au tournant pour endosser ce leadership. Je n’ai pas la volonté d’en faire trop, car je commence à avoir une certaine expérience dans le groupe qui doit se matérialiser avant tout sur le terrain, de manière naturelle et avec beaucoup d’humilité. C’est avant tout par nos attitudes, sur le terrain et au quotidien, qu’on pourra apporter des choses à ce groupe.

Avec la déception de ne pas avoir fait partie du groupe appelé à préparer la coupe du monde, vous sentez-vous plus investi encore cette saison vis-à-vis du groupe ?

A.L. : Quand tu es joueur de haut niveau, le maillot bleu est toujours dans un coin de ta tête. Évidemment, ne pas faire partie de cette aventure est une grosse frustration pour moi, mais j’essaye de ne pas me prendre trop la tête et je souhaite le meilleur à cette équipe de France, dont je serai le premier supporter. J’ai beaucoup de recul et d’humilité par rapport à cela et je sais qu’il est important d’être avant tout bon avec son club pour espérer intégrer le groupe France. Je me focalise donc sur le travail et les performances avec l’ASM, avec toujours l’envie de donner le meilleur de moi.

En bref, vous avez envie de mener une grosse saison avec Clermont, pour peut-être retrouver le maillot bleu ?

A.L. : Je me répète peut-être, mais quand tu es compétiteur, tu as toujours envie de représenter ton pays au plus haut niveau. Je n’ai aucune amertume vis-à-vis de ma non-sélection pour la coupe de monde. J’ai toujours cette fibre-là et naturellement l’envie de retrouver le niveau international, mais tout cela passe par le travail et aussi les performances avec mon club. Je ne me prends pas la tête et donne le meilleur de moi-même, pour le moment j’ai simplement envie de faire une grande saison collectivement comme individuellement avec Clermont .