Top 14 - Alexandre Dumoulin (Montpellier) : "8 ou 9 ans que je n’avais plus autant joué en 10"

Rugbyrama : Qu’avez-vous ressenti au moment où vous avez été appelé pour remplacer Johan Goosen à l’ouverture ?

Alexandre Dumoulin : Forcément, j’ai été très surpris de rentrer en dix. Même si j’étais préparé à cela durant la semaine, je n’aurais pas pensé jouer soixante-dix minutes à ce poste après plus de deux mois d’absence. Bien entendu, il y a eu quelques approximations dans mon jeu et quelques mauvais choix, mais j’ai fait de mon mieux pour aider l’équipe. Et cela a plutôt bien fonctionné pour nous puisque nous gagnons ce match. Le seul regret qu’on peut avoir est de lâcher ce point de bonus et de ne pas aller chercher ce dernier essai sur nos opportunités en fin de match.

Avez-vous senti votre équipe en progression face à Toulon ?

A.D. : Obligatoirement puisque nous avons battu Toulon, qui, même si elle est dans une phase difficile, reste une grosse équipe avec des individualités hors-normes devant comme derrière. On savait que cela allait être un match âpre et très physique. Je pense que ce soir nous avons réussi à répondre présent dans tous les secteurs et les seules fois où nous avons encaissé des points, ça a été sur nos erreurs individuelles. Nous avons été soudés et aussi réalistes à chaque fois que nous sommes allés chez eux. Le point principal de satisfaction reste la victoire et de parvenir enfin à gagner un match contre une grosse équipe à la maison.

Top 14 - L'équipe de Montpellier qui célèbre le premier essai du match face à ToulonIcon Sport

Par rapport aux multiplies péripéties vécues par l’équipe (forfait de Nadolo à la dernière minute et blessures de Goosen puis Nagusa), Montpellier ne vient-il pas de livrer son match référence dans l’adversité ?

A.D. : Je ne sais pas si c’est notre match référence, mais en tout cas sur la solidarité affichée et l’envie de s’envoyer en défense, je crois qu’aujourd’hui toute l’équipe a répondu présente. C’est le principal enseignement positif. On espère que notre saison est bien lancée. Mais dans ce championnat, on voit que les rencontres sont un peu folles, avec par exemple le Racing 92 qui va chercher des points à l’extérieur et qui les perd directement derrière chez eux. On sait donc que rien n’est acquis et on va continuer à travailler pour en gagner le plus possible.

Enchaîner un troisième succès consécutif et revenir ainsi à la quatrième place du Top 14 est le meilleur moyen de se projeter sur la Champions Cup (venue d’Edimbourg samedi)…

A.D. : Exactement, même si nous allons démarrer une nouvelle compétition face à un adversaire au style de jeu assez similaire à celui de Toulon. Une équipe forte devant, qui aura la volonté de déplacer le ballon. Et lorsque les Varois ont fait rentrer leur banc et qu’ils ont plus joué dans le mouvement, ils ont réussi à nous mettre en difficultés. Collectivement, il faudra donc aussi qu’on se réajuste un peu en défense pour mettre plus de pression et éviter les plaquages ratés. A l’image de mon intervention ratée (sur Ikpefan, NLDR), qui amène le premier essai toulonnais.

" J’ai essayé de faire de mon mieux "

Pensez-vous que le MHR ait réalisé sa plus belle prestation offensive de la saison ?

A.D. : Je pense. On essaye de produire du jeu et cela se joue des fois à rien du tout de se faire contrer et de prendre un essai derrière. Ce soir ça a basculé de notre côté mais cela aurait pu pencher du leur…

Vous souvenez-vous depuis combien de temps vous n’aviez plus joué à l’ouverture?

A.D. : Sous l’ère Jake White j’avais fait cinq minutes en dix… J’ai essayé de faire de mon mieux, même si ce n’était pas du François Steyn quand il joue en dix ou de l’Aaron Cruden ou du Johan Goosen… Mais je n’avais plus été titulaire à l’ouverture depuis les moins de vingt ans français et un match au Pays de Galles, qui ne s’était pas très bien passé. Cela devait être la dernière fois et ça remonte donc à huit ou neuf ans

Top 14 - Alexandre Dumoulin (Montpellier) à l'entraînementIcon Sport

N’êtes-vous pas un peu dur envers vous-même ?

A.D. : En termes de rythme, c’était un peu difficile. Après sur deux ou trois choix, il aurait peut-être fallu que je lâche le ballon au lieu de repiquer à l’intérieur. Des détails… Mais on ne m’en voudra pas, car ça faisait tellement longtemps que je n’avais pas joué à ce poste.

Etes-vous prêt à y rejouer dès samedi face à Edimbourg (Goosen, Steyn et Cruden déjà forfaits ; Darmon, Pienaar ou Serfontein peuvent y évoluer)….

A.D. : Franchement je m’en fou ! Moi, à partir du moment où je suis sur le terrain et que j’arrive à m’exprimer du mieux possible et que l’équipe gagne je suis content. Je suis au service du collectif et des coachs. Je jouerais où ils me diront de le faire. On voit dans d’autres clubs que des joueurs le font très bien. A l’image de Jérémy Sinzelle à La Rochelle qui ne devait pas jouer dix et enchaîne les feuilles de matchs. J’espère que ce sera le moins longtemps possible pour moi, mais si on me demande d’y jouer, je le ferais avec grand plaisir !

Propos recueillis par Julien LOUIS