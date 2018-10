Top 14 - Agen - Zéro point mais des bons points

Lors de ses trois premiers déplacements, qui avaient tellement fait parler, le SUALG avait encaissé la bagatelle de 153 points. Un score moyen de 53-11 qui fait bien moche dans un début de saison... Alors, après la défaite à Armandie contre Pau et surtout celle du Stade toulousain à Ernest-Wallon face à Castres le week-end dernier, on ne donnait pas cher des chances agenaises pour ce voyage chez le voisin garonnais.

Yoan Tanga Mangene (Agen)Icon Sport

Au final ? Seulement un 10-0 encaissé dans un match équilibré qui peut laisser des regrets aux Lot-et-Garonnais de n'avoir pas ramené un point de bonus défensif, au moins. "C'était ça aussi, l'enjeu de ce match pour nous : montrer qu'on peut rivaliser à l'extérieur, réagissait le troisième ligne Yoan Tanga à la sortie des vestiaires. Malgré les zéro points, nous repartons avec des certitudes. Philippe Sella vient de nous dire qu'on n'était pas qu'une équipe " à domicile " mais qu'on pouvait bel et bien faire de bons matchs à l'extérieur. On l'a prouvé. "

" 5 points dans l'état d'esprit "

Des certitudes, les hommes de Mauricio Reggiardo assurent en avoir trouvées "dans l'engagement et dans la maîtrise" malgré un énorme déchet, en touche notamment (trois ballons perdus) et dans le jeu avec beaucoup de ballons rendus au pied et dans le jeu courant. "On prend 0 point au classement mais 5 points dans l'état d'esprit, dans la capacité à se faire mal ensemble, livrait le technicien argentin dans une de ces formules dont il a le secret. C'est très important vous savez. J'avais dit avant le match qu'il était prétentieux de prétendre faire un résultat à Toulouse mais que nous venions pour trouver des certitudes. On repart avec un groupe de joueurs qui avait la banane après le match malgré la défaite parce que même s'ils ont perdu, ils ont tout donné. "

Timilai Rokoduru (Agen)Icon Sport

Ainsi va la vie à Agen : malgré la défaite, les Lot-et-Garonnais se disaient satisfaits. Peut-être regretteront-ils, au moment du décompte final, ce point de bonus défensif qui leur tendait les bras et qu'ils auraient pu accrocher s'ils avaient tenté les pénalités qui s'offraient à eux en début de seconde période au lieu de s'entêter à choisir des touches et des mêlées, sans succès ? Peut-être. Ou peut-être pas.

En attendant, ils terminent ce premier bloc de match à la treizième place du classement et devront absolument répondre présents dans trois semaines à Armandie, face à FCG. La trêve européenne a beau être là, les Agenais "y pensent déjà, de l'aveu de leur centre Julien Hériteau.Ce que nous avons montré aujourd'hui face à Toulouse nous prépare pour ce match et nous rassure. " C'est toujours ça de gagné.