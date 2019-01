Top 14 - Agen veut gagner un joker à Chaban

L’UBB est sur une excellente dynamique en championnat ces dernières semaines. Mais samedi, il sera privé de ses internationaux et la réception d’Agen a tout du match piège. "Nous aimons ces matchs en one shot, lorsque nous avons l’Europe avant pour le préparer puis les vacances après" confiant Antoine Miquel, le capitaine du Sporting. C’est de cette manière là que les agenais étaient allés l’emporter à Castres le 1er décembre dernier. Mais depuis, l’eau a coulé sous les ponts et les hommes de Mauricio Reggiardo sont désormais dans une position défavorable. 13e de Top 14 en ayant perdu 4 matchs à domicile, ils sont dans l’obligation d’aller récupérer des points à l’extérieur. Et avant d’aborder les trois prochains matchs couperets, le SUA serait bien inspiré d’aller faire un résultat chez son voisin Girondin.

Retrouver le "jeu à l’Agenaise"

Ces dernières semaines, en Top 14, le Sporting a mis de côté son jeu porté sur l’offensive et a décidé de privilégier la "maîtrise". Un style de jeu qui ne semble pas correspondre à l’équipe. C’est ce que regrettaient Clément Laporte et Facundo Bosch. Ces derniers souhaiteraient tenir un peu plus le ballon et remettre en place ce brin de folie qui a fait vibrer Armandie la saison dernière.



Ce brin de folie qui fait aussi partie de l’ADN du SUA. Cependant, Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper semblent savoir où ils vont et gardent confiance en leur équipe. L’argentin pense d’ailleurs que son groupe est sur la bonne voie : "Contre Paris et à Lyon on ne méritait pas d’être récompensés. Mais au dernier match contre Toulouse, nous devions l’être car nous avons bien joué".

Chaban, citadelle imprenable

Samedi, Agen retrouve une équipe qu’il connaît très bien, dans laquelle évolue son ancien "facteur X", George Tilsley. Une formation très bien en place depuis quelques semaines selon Reggiardo : "ils ont montré un bel état d’esprit, notamment lorsqu’ils sont allés chercher le bonus offensif contre le Racing. À Castres aussi, lorsqu’ils l’ont emporté malgré un carton rouge". De plus, une donnée importante doit être relatée : l’UBB n’a jamais perdu à domicile en championnat cette saison. Le défi s’annonce de taille donc pour un SUA qui peut compter sur le retour de blessure de plusieurs cadres comme Antoine Miquel et Mathieu Lamoulie. Un match périlleux en perspective pour une équipe qui cherche à retrouver confiance. Et à quelques semaines du sprint final, les agenais ont tout à gagner à Chaban… l’antre dans laquelle ils ont retrouvé le Top 14.

