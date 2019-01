Top 14 - Agen : une revanche à prendre

Le Stade toulousain craint son voisin du Lot-et-Garonne. L'entraîneur Ugo Mola l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse : ''La rencontre face à Agen a toute l'enveloppe d'un match piège, tout d'un guet-apens parfait.'' C'est en effet une équipe en quête de rachat qui recevra le deuxième du championnat. Agen devra à tout prix arracher des points au Stade après avoir lourdement chuté à Lyon (52-20) et surtout perdu à Armandie contre un Stade français peu reluisant. Cette rencontre a nourri de gros regrets dans les têtes agenaises, tant les joueurs de Mauricio Reggiardo ont perdu ce match plus que les Parisiens ne l'ont gagné.

Top 14 - Andres Zafra Tarazona (Agen) contre Paul Gabrillagues (Stade Français)Icon Sport

Contre l'équipe en vogue du moment, il faudra effacer ces nombreuses fautes et montrer un état d'esprit irréprochable en défense sous peine de rapidement prendre l'eau, comme l'a fait le RCT dimanche soir au Stadium (39-0). À l'aller le 6 octobre dernier, les Agenais avaient tout pour créer l'exploit à Ernest-Wallon. Un pack dominateur en mêlée, un axe du jeu maîtrisé mais encore trop d'erreurs en touche et un jeu au pied plus qu'approximatif. La détermination était là, pas comme le réalisme et cela a coûté beaucoup de points aux Lot-et-Garonnais.

Commencer au mieux l'année et la phase retour

Au-delà du plan comptable, cette défaite ''fanny'' (10-0) malgré une grosse débauche d'énergie a marqué les esprits. Outre l'exploit à Castres et le succès très important à Perpignan, le SUA n'a pas su l'emporter à Armandie depuis. Il faudra donc impérativement récupérer des points contre les Toulousains en espérant qu'ils aient la tête à la Coupe d'Europe et leur déplacement 5 étoiles au Leinster la semaine prochaine. La réception de Toulouse est surtout l'occasion rêvée de lancer de la meilleure des manières la deuxième partie de saison. Particulièrement parce que chez les autres concurrents au maintien Grenoble et Pau reçoivent respectivement Castres et Bordeaux-Bègles et auront fort à faire pour gagner.

Top 14 - Les Agenais défaits 10-0 au match aller, auront à coeur de battre Toulouse ce samediIcon Sport

Agen cherchera à prendre sa revanche sur la frustrante défaite d'octobre dernier pour dominer par la même occasion une équipe qui la bat depuis près de 6 ans (la dernière victoire des Agenais était sur le score de 22-19 à Armandie le 9 février 2013).

Par Quentin Put