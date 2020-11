Après la déroute de son équipe à Bordeaux-Bègles samedi (5-71), le président d'Agen Jean-François Fonteneau a choisi de remercier son manager Christophe Laussucq et son entraîneur des avants Rémi Vaquin, comme il l'a officialisé dimanche. Alors que le SUALG a subi sept défaites en autant de journées depuis le début de saison et pointe à la dernière place du Top 14, il a justifié sa décision dans les colonnes de La Dépêche : "La situation m'a contraint à prendre une décision. C'est évidemment compliqué de se séparer des personnes qui t'entourent. Mais il faut savoir prendre ce genre de décision."

Un nouveau staff "d'ici huit à dix jours"

Dans le même entretien, et alors que de nombreux noms circulent pour intégrer le staff dont celui de Régis Sonnes qui revient avec insistance comme révélé par Midi Olympique ce lundi, Fonteneau indique que son nouvel encadrement sera formé "d'ici huit à dix jours." Sauf qu'avant cette date butoir, Agen doit recevoir Lyon dimanche à Armandie. Comment les choses vont-elles donc se passer pour les prochains jours et contre le Lou ? "Nous nous dirigeons vers une autogestion, cadrée bien sûr, explique le président, toujours dans La Dépêche. En effet, je n'avais pas prévu de plan B car je n'avais pas prévu de prendre cette décision jusqu'à samedi soir... Depuis plusieurs jours, je reçois des propositions de plusieurs entraîneurs par agents interposés. Mais je n'ai donné, jusqu'à aujourd'hui, aucune suite. Je dois bien avouer que cette décision n'a pas du tout été anticipée."

Après cette échéance, il faudra donc nommer la personne idoine à placer à la tête du staff. Fonteneau a dressé le profil type : "Je recherche un entraîneur qui aura de la légitimité et de l'expérience. [...] On va travailler avec des agents pour trouver la meilleure solution possible. Il y a beaucoup de propositions. Nous avons bon espoir."