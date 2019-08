Les « armures pour la saison 2019/2020 » avaient été dévoilées dès jeudi sur les réseaux sociaux du SUALG dans une vidéo de présentation réalisée par la société de production Inigo Brothers, dirigée par les deux anciens rugbyman Vincent Inigo (ex Bayonne, France 7) et son frère Sébastien (ex Bayonne et Colomiers). Dans ce clip mis en scène se retrouvent trois des co-capitaines du prochain exercice, à savoir le deuxième ligne australien Tom Murday, le troisième ligne Romain Briatte et l'arrière Mathieu Lamoulie.

Aux traditionnelles tuniques bleu et blanche pour les rencontres à domicile et à l'extérieur se rajoute le désormais non moins habituel maillot rouge réservé pour le Challenge Cup. Détail important, le logo du club aux huit boucliers de Brennus retrouve sa place sur le torse des joueurs agenais alors que la saison dernière il se trouvait au bas du maillot.