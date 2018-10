Top 14 – Agen contre Grenoble, déjà décisif

On a tendance à appeler ces rencontres de bas de tableau les matchs de la peur. Pour rappeler à quel point la défaite est crainte, car synonyme de rapprochement vers l'étage inférieur. Ici, le promu grenoblois et le SU Agen s'apprêtent à jouer ce qui a toutes les caractéristiques du "match de la peur". Agen reste sur trois défaites consécutives dont une arrachée par la Section paloise à Armandie. Si la victoire contre Perpignan lors de la deuxième journée a rassuré en mettant un concurrent direct à distance, la suite fut moins rose avec un seul succès contre Bordeaux-Bègles.

Grenoble a connu un bien médiocre début de saison marqué par des fameuses "défaites encourageantes" dont une, là aussi contre Pau. Et comme son adversaire du week-end, le FCG a pris le dessus sur l'Usap et s'en est éloigné. La situation actuelle des Catalans en dit long sur l'importance des confrontations directes. Deux défaites contre ses rivaux et une dernière place bien consolidée... Preuve que le vainqueur du week-end prendra déjà une sérieuse option pour le maintien. La saison est longue mais la méforme de Perpignan et ce match "à 8 points" semblent déjà donner des éléments du classement final.

Top 14 - Mauricio Reggiardo et Stephane Prosper (Agen)Icon Sport

A Armandie, Grenoble devra s'accommoder du handicap terrain pour obtenir un résultat mais la forme est de leur côté. Deux victoires lors des trois dernières rencontres et un déplacement qui mettra essentiellement la pression sur les épaules agenaises. Même si l'équipe de Mauricio Reggiardo est usée à ce type de rencontres très tendues après le maintien obtenu la saison dernière, cette rencontre devrait offrir une belle opposition. Mais les points gagnés et l'ascendant psychologique d'une victoire auront une toute autre valeur aux yeux des protagonistes.

Coup d'envoi samedi à 18 heures au stade Armandie à Agen.

Le XV agenais : 15. Lamoulie ; 14. Rokoduru, 13. Vaka, 12. Hériteau, 11. Laporte ; 10. McIntyre, 9. Abadie ; 7. Farré, 8. Tanga, 6. Miquel (cap.) ; 5. Marchois, 4. Murday ; 3. Montès, 2. Ngauamo, 1. Phelipponneau.

Remplaçants : Bosch, Béthune, Motoc, Hocquet, Rubio, Berdeu, Sadie, Civil.

Le XV grenoblois : 15. Germain ; 14. Kilioni, 13. Tupuola, 12. Taufa, 11. Rhule ; 10. Latorre, 9. Nanette ; 7. Alexandre, 8. Godener, 6. Setephano (cap.) ; 5. Fifita, 4. Uys ; 3. Kubriashvili, 2. Tadjer, 1. Van Rensburg.

Remplaçants : Fourcade, Jacquot, Géraci, Tuifua, Saseras, Pourteau, Uberti, Gigashvili.