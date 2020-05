La réunion de ce lundi matin aura donc porté ses fruits. "A l’occasion d’un CSE (Comité Social et Économique) du Castres Olympique qui s’est tenu ce matin pour examiner l’impact de la crise liée au COVID-19 sur l’activité et le fonctionnement du club, un accord a été acté portant sur une baisse de la rémunération des joueurs et de l’encadrement sportif du club pour la saison 2020/2021", annonce le CO dans un communiqué.

Dixième du Top 14 avant l'interruption du championnat, le Castres Olympique est donc le premier club de l'élite à avoir officiellement trouvé un accord avec ses joueurs et son staff pour une baisse de salaires. Effective sur la totalité de la saison 2020-2021, elle pourra aller jusqu'à 15 % pour les joueurs, les Espoirs n'étant pas concernés, et 20% pour l'encadrement sportif. "En conséquence de cet accord, notre masse salariale baissera d’environ 15% mais nous aurons un effectif compétitif", s'est rassuré le président du club Pierre-Yves Revol.

Pour les joueurs, représentés à la réunion par plusieurs cadres dont Marc-Antoine Rallier, faire un geste pour aider le CO était évident. "Nous voulions prouver à tout l’environnement du Club, Partenaires, abonnés, supporters, notre mobilisation en participant activement à l’effort collectif que la situation impose, précisait le talonneur. Il était important d’envoyer rapidement un signal fort afin de lancer l’élan de solidarité qui doit se créer autour du Club."