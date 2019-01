Top 14 - À mi-saison, aucun club en dessous du seuil pour les Jiff

Une belle récompense pour la formation française. A la mi-saison, tous les clubs ont respecté les standards de la réglementation sur les Jiff. Cette mesure, en place depuis plusieurs saisons, a été voulue pour protéger davantage les joueurs français dans leur championnat. Alors que les quotas demandés augmentent d'année en année, la moyenne requise cette saison par la Ligne Nationale de Rugby aux clubs de Top 14 et Pro D2 est de 14 joueurs issus des filières de formation par feuille de match. Les promus Perpignan et Grenoble peuvent en aligner seulement 12 et le club maintenu Agen 13.

Top 14 - Romain Ntamack (Toulouse) contre le Stade FrançaisRugbyrama

Le site allrugby.com recense toutes les moyennes de Jiff alignés par club et l'un d'entre eux se démarque : le Stade rochelais. Le club maritime est en effet l'équipe qui fait jouer le plus les rugbymen formés en France, avec une moyenne de 17,38 Jiff par feuille de match. Toulon, Toulouse et Agen dépassent également les 16 Jiff alors que le Racing (14,31) et Grenoble (12,92) sont à peine au-dessus du seuil qui leur est respectivement demandé. Pour rappel, un ''fonds Jiff'' sera reversé aux équipes les plus sérieuses (moyenne supérieure à 15 sur la saison) tandis que celles en dessous de la limite autorisée se verront retirer des points pour la saison suivante.