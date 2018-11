Top 14 - A La Rochelle, on veut “finir le travail”

C’est finalement à Toulon, dimanche dernier, que les Rochelais ont brisé leur série de matchs à l’extérieur. Après trois défaites à Montpellier, Toulouse et Bordeaux et autant de premières mi-temps pas très glorieuses, c’est à Mayol que les Maritimes ont obtenu un succès (13 à 9) et leurs premiers points à l’extérieur.

Titulaire au centre pour la quatrième fois de la saison en sept apparitions, Jules Favre, 19 ans, a réalisé une partie pleine de maîtrise face aux impressionnants gabarits du RCT. Il revient sur l’approche du match. “On sortait de trois défaites à l’extérieur où on avait pris presque 40 points à chaque fois. On savait les Toulonnais un peu affaiblis, c’était le moment d’aller gagner là-bas. Toute la semaine, on s’était qu’il fallait qu’on gagne là-bas. A la mi-temps, on est devant (10 à 6, ndlr). Le score est serré mais c’est la première fois que ça arrive. En deuxième mi-temps, on repart et on joue pour le gain du match. On l’a fait et pendant le trajet retour, en bus et dans l’avion, tout le monde était détendu. En début de semaine, tout le monde était content d’être là. Alors que quand tu en prends 40 le week-end, c’est plus compliqué.”

Le joueur originaire de Morteau (Doubs) retient l’abnégation de son équipe en défense. “Surtout toutes les actions à cinq mètres de notre ligne, dit-il. En fin de première mi-temps, Uini Atonio prend un carton jaune et pendant cinq minutes, on ne lâche pas en défense, on arrive à sortir du camp et on ne prend pas de points. Et il y a aussi cette séquence à la fin du match où on ne lâche pas et on arrive à les faire déjouer. Tous ensemble, on s’est serré les coudes et on n’a rien lâché pour pouvoir gagner le match.”

" Plus personne ne comprendrait "

Ce samedi, La Rochelle peut partir en vacances sur un troisième succès en championnat en battant Agen. Mais attention au relâchement ont insisté les coachs cette semaine.

Xavier Garbajosa assistant coach - La RochelleIcon Sport

“A nous de ne pas tomber dans ce piège, souligne Xavier Garbajosa. Toute la semaine depuis lundi, on n’arrête pas avec les joueurs, quitte à être pénible, de leur répéter sans cesse qu’il faut finir le travail. Le travail, c’est de faire une bonne performance à la maison contre Agen avant de partir en vacances. Il ne faut pas tout mélanger, et plus personne ne comprendrait que les joueurs puissent faire une belle performance à l’extérieur à Toulon et derrière s’écrouler sur un match à la maison. C’est notre job de les garder en alerte et concentré sur l’objectif principal qui est de gagner samedi.”

Huitièmes après leur victoire à Toulon, les Rochelais peuvent aussi s’installer provisoirement dans le Top 6 en s’imposant ce week-end. Depuis le début de la saison, ils n’y ont été qu’à deux reprises, après la première journée en battant Grenoble et la cinquième lorsqu’ils ont enchaîné deux succès à la maison contre Perpignan et Lyon. “Ce serait bon pour la confiance si on fait le job, glisse le troisième ligne Grégory Alldritt. C’est ce que nous nous sommes dit que nous n’avons pas été gagner à Toulon en vain, ça doit servir à quelque chose. Si on perd ce week-end, ça n’aura servi à rien.” “Oui, on peut partir en vacances décontracté, pas dans le regret d’avoir fait un mauvais match à domicile et de s’être raté, approuve Jules Favre. Après Toulon, ce serait incompréhensible.”