Dominé sur sa pelouse par un RC toulonnais (8-12) qui n'a pourtant plus rien à espérer de cette saison, le CO subit un scénario défavorable avec La Rochelle qui mène face à l'Union Bordeaux-Bègles (22-10) et Montpellier qui mène à Clermont, sur la pelouse de Marcel-Michelin (16-14).

Si les matchs s'arrêtaient là, les trois équipes seraient à égalité (70 points) et, au jeu des cas d'égalité à 3, Montpellier finirait 5e, La Rochelle 6e et Castres, 7e, serait éliminé.