Et si le scénario fou de la rencontre d'hier soir poursuivait encore les Toulousains pendant quelques semaines ? Ce dimanche soir, il n'a pas franchement été en faveur des Rouge et Noir, obligés de combattre à treize contre quinze pendant une demi-heure après les cartons rouges reçus par Iosefa Tekori et Richie Arnold. Deux exclusions qui pourraient rapidement se transformer en casse tête pour Ugo Mola, à deux semaines du match de cette fin d'année pour Toulouse, le quart de finale de Champions Cup face aux Irlandais de l'Ulster au Stadium.

Les deux secondes lignes sont désormais dans l'attente de leur sort devant la commission de discipline et ils risquent très gros. Le geste de Iosefa Tekori n'est pas sans rappeler celui de Sébastien Vahaamahina face au pays de Galles à la coupe du Monde au Japon. Le Clermontois avait écopé à l'époque d'une suspension de six semaines après son coup de coude, rien de rassurant pour le Toulousain. Malgré qu'il soit d'une brutalité moindre, le geste de l'international samoan devrait vraisemblablement le priver du match face aux Irlandais.

Champions Cup - Joe Tekori (Toulouse) contre GloucesterMidi Olympique

Richie Arnold a quant à lui quitté ses partenaires pour un plaquage à l'épaule au niveau de la tête de Sipili Falatea, le pilier auvergnat. L'international australien a lui aussi peu de chances de fouler la pelouse du Stadium le 20 septembre prochain. Si le geste est moins violent que celui de Tekori, il n'en est pas pour autant moins sanctionné par la commission de discipline. Plusieurs exemples n'inspirent pas confiance pour le membre de la fratrie Arnold. En 2017, le Briviste Félix Le Bourhis et le Bordelais Marc Clerc ont été privés des terrains pendant trois semaines à la suite d'un plaquage similaire. La saison dernière, le star sud-africaine Werner Kok a lui aussi écopé de trois semaines de suspension pour ce geste alors qu'il évoluait sous les couleurs...du Stade toulousain.

Kolbe, touché à la cheville lui aussi incertain

C'est passé quelque peu inaperçu à la vue du scénario digne d'un film hollywoodien, mais Cheslin Kolbe a dû quitter prématurément ses partenaires sur la pelouse de Marcel-Michelin. L'ailier toulousain est sorti à la 53è minute de jeu, touché à la cheville. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la nature de la blessure exacte d'un des meilleurs joueurs du Monde n'est pas connue. Nul doute que le club ne tardera pas à communiquer sur la durée de l'absence de sa fusée sud-africaine pour rassurer si possible ses supporters. À ce jour, il semble compliqué que Kolbe soit titulaire ce week-end lors de la réception de La Rochelle. En espérant pour les Toulousains qu'il soit remis sur pied avant ce fameux quart de finale de Champions Cup, où les Rouge et Noir auront bien besoin de leur joyau pour rallier les demi-finales.

Vincent Franco