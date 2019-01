Top 14 - Stade français : les coulisses de la crise

L’entraîneur des skills et le directeur du développement sportif ont été reçus jeudi soir par le manager Heyneke Meyer et son adjoint Pieter De Villiers, accompagnés du directeur administratif et financier Jean-Romain Sintes, fraîchement arrivé de la FFR. Le sort des deux hommes a rapidement été scellé. La décision concernant la mise à l’écart de Julien Dupuy avait été prise à la fin du mois de novembre. Elle aurait dû intervenir avant les fêtes de fin d’année. Seulement, en raison du décès tragique du jeune espoir Nicolas Chauvin, survenu le 12 décembre, la direction parisienne a préféré ne pas agir durant une période déjà difficile sur le plan émotionnel.

Il est reproché à Julien Dupuy d’avoir attisé les rancœurs de certains joueurs à l’égard du management et du projet de jeu d’Heyneke Meyer. L’intéressé s’en défend. Et dans son entourage, on le dit finalement "soulagé" de ne plus avoir à collaborer avec le staff en place.

L’offre financière faite à Matera : la goutte d’eau qui fait déborder le vase

Le cas de Robert Mohr est sensiblement différent. Certes, il lui est aussi reproché d’avoir alimenté la scission entre quelques joueurs et le staff. Mais un premier point de rupture a probablement eu lieu au début du mois de novembre. En raison des sélections de plusieurs joueurs retenus en équipe de France et des absences de nombreux joueurs blessés, le Stade français a recruté temporairement trois joueurs sud-Africains (Liebenberg et Warner au titre de joker médical, Stassen au titre de joueurs supplémentaire).

Selon nos informations, Robert Mohr, garant du projet mené par le docteur Wild, aurait affirmé son désaccord. Et pour cause. Celui qui est à l’origine de l’arrivée du milliardaire allemand à Paris est aussi celui qui a rédigé le projet sportif basé sur la formation et une forte identité parisienne. Dans ce projet, il est question de conserver l’ADN du jeu stadiste. Des éléments, à ses yeux, en totale contradiction avec la politique menée par l’ancien coach des Springboks. Entre eux, le fossé s’est creusé, Meyer reprochant à Mohr de ne pas suffisamment faire avancer les dossiers, notamment en matière de recrutement.

Top 14 - Robert Mohr (ex-directeur sportif du Stade Français)Icon Sport

Une goutte d’eau a fait déborder le vase : la signature du troisième ligne international argentin Pablo Matera, révélée samedi par Rugbyrama, le capitaine des Pumas n’a pas pu résister à l’offre financière du Stade français et s’est engagé pour trois ans. À Paris, il sera l’un des joueurs les mieux rémunérés du club. C’est ce point important qui a déclenché la crise ouverte dans les entrailles de Jean-Bouin. Lundi dernier lors d’une réunion houleuse avec Heyneke Meyer, Robert Mohr, garant du bon respect du Salary Cap auprès du propriétaire Hans-Peter Wild, a fait part de sa désapprobation.

La raison ? L’offre financière jugée déraisonnable et la crainte de ne pas pouvoir respecter le Salary Cap. Il s’en est ému auprès du Docteur Wild, qui, en suivant, a demandé à chacun d’exposer ses arguments. La suite ? Vous la connaissez.

Retrouvez dès maintenant l'édition numérique sur Midi Olympique