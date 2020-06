Santiago Cordero (UBB, 15 étoiles)

Arrivé à Bordeaux en 2019, l'ailier argentin Santiago Cordero réalise une très belle saison au sein du club bordelais. Depuis le début des compétitions, il aura été titulaire à seize reprises. Rapide et vif dans l'exécution des gestes Cordero est un élément phare des lignes arrières bordelaises. En Top 14, il est un redoutable marqueur d'essai, il en aura inscrit six avant l'arrêt de la compétition.

Samuel Ezeala (Clermont, 12 étoiles)

Il s'impose de plus en plus au sein de l'effectif clermontois. Pendant la période de doublon avec la Coupe du monde, il a su pallier l'absence des titulaires à l'image de Damian Penaud. Titulaire à 11 reprises toutes compétitions confondues, il aura marqué pas moins de neuf essais en Top 14 et deux en Champions Cup. La pépite clermontoise n'a pas fini de faire parler d'elle, on a encore le temps de découvrir ce jeune joueur âgé de 20 ans.

Champions Cup - Samuel Ezeala (ASM Clermont)Icon Sport

Axel Muller (Brive; 12 étoiles)

Le club corrézien a pu compter cette saison sur un excellent Axel Muller. Très bon défenseur, il aura participé à treize rencontres, toujours titulaire au poste de trois-quart aile. Même s'il n'a pas marqué un grand nombre d'essais, l'international argentin aura été un atout pour Brive durant cette saison.

Lester Etien (Stade français, 12 étoiles)

L'ailier parisien aura participé à 18 rencontres cette saison dont 17 en tant que titulaire. Malgré une saison compliquée pour son club, son staff lui aura accordé toute sa confiance en le laissant titulaire sur la majorité des rencontres avant l'arrêt des compétitions. En Top 14, il aura inscrit deux essais.

Joris Jurand (Brive, 11 étoiles)

Il aura été indispensable pour Brive tout comme son coéquipier Alex Muller. On se souvient notamment de son triplé inscrit contre Lyon. Ce jour-là, Joris Jurand a réalisé une grosse prestation. C'est à l'image de sa saison, cet ailier à un gabarit très solide, très percutant, il avance malgré les impacts qu'il peut recevoir. L'ailier aura été titulaire à 11 reprises cette saison, il aura aussi inscrit cinq essais en Top 14.

Top 14 - Joris Jurand (Brive)Icon Sport

Arthur Retière (La Rochelle, 11 étoiles)

On ne le cite plus, Arthur Retière est devenu une référence au poste de trois-quart aile en France. Cet ailier de poche, est un véritable danger pour les équipes qu'il a fasse à lui. Il est capable en quelques crochets de mystifier la défense face à laquelle il s'oppose. Sa marge de progression est encore grande. Il aura conclu un bon nombre d'essais cette saison (huit au total).

Martin Laveau (Castres, 9 étoiles)

On se souvient notamment d'une rencontre durant laquelle il aura été l'homme du match, il s'agit du match contre Agen cette saison. Il aura inscrit un doublé dans un match important pour les Castrais. Cette année, il aura marqué cinq essais, Martin Laveau est un joueur très vif sur le terrain, il fait d'excellente accélération. Bref un joueur dont le Castres Olympique ne peut se passer.

Gabriel Ngandebe (Montpellier, 9 étoiles)

C'est une saison très riche pour Gabriel Ngandebe, car il aura été sélectionné pour la première fois de sa carrière dans le groupe france pour préparer le Tournoi des Six Nations. Avec ses crochets et sa vitesse, l'ailier de Montpellier peut percer les défenses adversaires en l'espace de quelques secondes. Cette saison, il aura participé à treize rencontres en tant que titulaire en Top 14, âgé seulement de 23 ans, un bel avenir se profile pour ce joueur.