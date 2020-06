Saïd Hirèche (Brive, 16 étoiles)

En terme d'exemplarité Saïd Hirèche se trouve en haut du panier. Arrivé depuis 2012 dans le club corrézien, Saïd est devenu un capitaine exemplaire, un vrai meneur d'hommes qui a toujours su mobiliser ses troupes au moment opportun. Cette saison il aura participé à 16 rencontres, titulaire indiscutable le troisième ligne est un élément phare des Brivistes. Dans le jeu, il est très mobile, il apporte du dynamisme auprès de son pack, c'est lui qui rythme le tempo de son équipe. Bref un joueur indispensable à Brive.

Liam Gill (Lyon, 16 étoiles)

Il y a quelque temps, nous avions appris le départ de Liam Gill du Lou. Depuis qu'il est arrivé dans l'effectif lyonnais en 2017, il s'est imposé comme l'un des leaders des avants. Avec son fort gabarit (1m84 pour 100 kg) Liam Gill est un excellent défenseur. Cette saison, il était l'un des rouages dans l'équipe de Pierre Mignoni, titulaire à chaque rencontre, il était difficile de se passer de lui au vu de ses prestations.

Camille Gérondeau (Castres, 12 étoiles)

Il a annoncé son départ pour Agen la saison prochaine. Mais cette année, sous les couleurs de Castres, il aura été un avant de grande importance, il aura notamment participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues. Très bon plaqueur, son expérience aura pesé pour les avants castrais. Pour rappel, Camille Gérondeau était arrivé en 2018 au sein du club tarnais.

Raphaël Lakafia (Toulon, 11 étoiles)

Il est devenu un joueur indiscutable au RCT, très solide Toulon lui a donné un nouvel élan à ce troisième ligne. Il était arrivé au sein du club de la rade en 2017. Depuis, il enchaîne les rencontres en tant que titulaire. D'autant plus qu'avec Charles Ollivon, il est très bien accompagné. Dans le jeu, il est très percutant, avec sa robustesse, il avance à chaque impact. Titulaire à 15 reprises toutes compétitions confondues, il est devenu un joueur clé pour Patrice Collazo et son staff.

Rynhardt Elstadt (Toulouse, 11 étoiles)

Un véritable sécateur, Elstadt était l'un des meilleurs plaqueurs la saison passée. Toulouse a dû le remercier à plusieurs reprises grâce à ses plaquages offensifs. Avant d'être prolongé au sein des rouges et noirs, il était seulement joker médical, il sait rapidement adapter au style de jeu du Stade toulousain. Au-delà de sa facilité à plaquer, il est encré dans ce style de jeu de mouvement qui caractérise Toulouse. Très mobile, Elstadt sait faire des passes après contact sans difficulté. Toujours titulaire dans les rencontres importantes, le troisième ligne aura été beaucoup sollicité pendant la période de doublons avec la Coupe du monde.

Vincent Farré (Agen, 11 étoiles)

On le qualifie de guerrier sur les terrains de rugby. Un vrai combattant qui n'a pas peur d'aller au contact. Vincent Farré, c'est une force de la nature (1m93 pour 103 kg). Il est un défenseur important chez les avants d'Agen. Titulaire à 8 reprises cette saison, son expérience fait beaucoup parler chez les Agenais. Il a peut-être moins joué que les joueurs cités précédemment, mais cependant sur le terrain, il se fait remarquer par son omniprésence.

Alexandre Lapandry (Clermont, 10 étoiles)

Un joueur d'une grande importance au sein de l'effectif clermontois, autant par sa présence sur le terrain qu'en-dehors. Issu du centre de formation de l'ASM, Lapandry a intégré l'équipe première en 2008. Fidèle au club comme Aurélien Rougerie, le troisième ligne âgé de 31 ans aujourd'hui a beaucoup d'expérience. Il est un leader pour ses coéquipiers, car il connaît son club par cœur, dans le jeu, c'est un redoutable plaqueur. Mais il sait aussi attaquer les lignes, on l'a souvent vu le faire ces dernières années. Le troisième ligne occupe une place importante dans l'équipe des jaunards.

Sekou Macalou (Stade français, 10 étoiles)

Macalou à quelque chose de particulier, c'est qu'il est très rapide pour un troisième ligne, mais il est aussi puissant. C'est un vrai colosse, depuis quelques saisons, on le voit progresser de plus en plus. Cette année, il aura terrassé des défenses adversaires à lui tout seul, le dernier en date, contre Toulouse à Paris, dans cette rencontre, il a montré son plein potentiel. Macalou peut-être un vrai danger, avant l'arrêt des compétitions, il aura disputé 10 matchs en Top 14 et trois en Challenge Cup.