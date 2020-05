Jean Monribot (Bayonne, 22 étoiles)

On ne cite même plus son nom tellement il est représentatif de son club : l'Aviron Bayonnais. Le capitaine de bayonne aura marqué les esprits tant il est devenu iconique au sein de l'effectif du club. Il avait déjà passé 4 ans sous le maillot bleu ciel et blanc de Bayonne, avant de faire une halte au RCT. Aujourd'hui âgé de 32 ans, Monribot poursuit la fin de sa carrière sur des terres qu'il connaît parfaitement. Cette saison, il aura été un repaire pour Bayonne en 14 matchs en Top 14, il aura toujours été titulaire.

Alexandre Roumat (UBB, 16 étoiles)

Cette année, Alexandre Roumat s'est particulièrement révélé dans le rugby français. Il est ce jeune talent sur lequel compte son manager Christophe Urios. Appelé pour la première fois en équipe de France, cette saison, Roumat a su s'imposer dans l'effectif bordelais. Il aura disputé 17 rencontres avant l'arrêt des compétitions, dont 16 en tant que titulaire. Très mobile, il est également un excellent sauteur et un fin plaqueur, le type de troisième ligne idéale. À tout juste 22 ans, un avenir radieux se profile devant lui, n'ayant pas encore joué en équipe de France, il faudra compter sur lui pour les années à venir, reste à savoir quand cela aura lieu...

Top 14 - Alexandre Roumat (Bordeaux) contre CastresIcon Sport

Kevin Gourdon (La Rochelle, 14 étoiles)

C'est un indispensable de La Rochelle, il est très rare de ne pas le voir sur les terrains de rugby. Kevin Gourdon revient en force, et très particulièrement cette saison durant laquelle il aura été 13 fois titulaire. À 30 ans, le troisième ligne rochelais revient à son meilleur niveau, après un passage à vide pendant quelque temps, aujourd'hui, il est très certainement l'un des meilleurs flankers du championnat.

Romain Briatte (Agen,13 étoiles)

Il était arrivé à Agen à l'intersaison de 2018-2019, aujourd'hui, il est l'un des cadres au poste de troisième ligne dans son club. Après le départ d'un joueur comme Antoine Miquel la saison dernière, d'autres ont su faire leur place comme Romain Briatte, déjà très en vue la saison passée. Il aura été titulaire à 14 reprises en Top 14. Âgé de 26 ans, le flanker a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires avec Agen, un plus pour une équipe avec le plus petit budget du championnat français.

Baptiste Delaporte (Castres, 11 étoiles)

Il aura été capitaine à plusieurs reprises à la place de Capo Ortega. Baptiste Delaporte, c'est un jeune joueur de 23 ans, qui fait de belles performances au poste de troisième ligne à Castres. Il est devenu un élément incontournable du club tarnais. Delaporte aura été champion de France en 2018 avec ce même club. De plus en plus sollicité, il faudra le surveiller de très prêt.

Martin Puech (Pau, 11 étoiles)

Il était arrivé au sein de la Section en 2017, aujourd'hui âgé de 31 ans, Martin Puech est l'un des "seniors" de l'équipe. Il apporte son expérience aux plus jeunes, mais aussi au club qui aura connu des difficultés depuis plusieurs saisons. Le flanker palois, aura participé à 18 rencontres dont 16 en tant que titulaire. Il fait partie de ces joueurs titulaires indiscutable.

Martin Puech (Pau)Icon Sport

Dylan Cretin (Lyon, 10 étoiles)

Comme Baptiste Delaporte il a tout juste 23 ans. Dylan Cretin, c'est 11 titularisations cette saison. C'est un joueur très offensif qui sait très bien plaquer. Mais il attaque facilement les lignes adversaires également. Cette année sera charnière pour lui, car il a été appelé avec les Bleus pour la première fois de sa carrière professionnelle. D'ailleurs, il aura connu deux capes sous le maillot du XV de France pendant le Tournoi des Six Nations.

Arthur Iturria (Clermont 9 étoiles)

On ne va pas faire le portrait d'Arthur Iturria, les amateurs du ballon ovale le connaissent suffisamment aujourd'hui. Le polyvalent troisième ligne de Clermont aura participé à la Coupe du monde 2019 avec les Bleus. À Clermont, il fait partie de cette génération de talent pur. Iturria aura participé à 6 rencontres en Top 14 cette saison. Malgré une petite baisse de régime, il est revenu plus fort au fil des rencontres. Très mobile, le Clermontois est un excellent plaqueur et un très bon sauteur. Il est un atout indispensable de l'ASM, et cela, depuis maintenant plusieurs saisons.