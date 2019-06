Rugbyrama : Quel sentiment domine à l'issue de cette élimination ?

Romain Sazy : Quand on perd une demi-finale, c'est d'abord la déception qui domine. Après, j'ai le sentiment que l'ensemble de la saison est positif. On a quand même fait une belle campagne européenne, on a joué une finale de Challenge Cup (perdue contre Clermont), on se qualifie en gagnant notre match de barrage à l'extérieur (contre le Racing 92). On n'est donc pas très loin, mais on a manqué de précision. Nous étions dans les clous sur la première mi-temps. Nous avons fait front sur les quinze première minutes, nous avons aussi bien défendu en fin de première période quand il y a eu cette série de mêlées. Ça aurait pu basculer, mais non.

Pourtant, vous n'aviez qu'un point de retard à la pause (7-6)...

R. S. : Oui, c'est pour ça que nous avions l'ambition de faire basculer le match. On y croyait tous, mais il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas tourné en notre faveur.

Ne nourrissez-vous pas de regrets d'avoir mieux "scorer" sur vos temps en première période ?

R. S. : Bien sûr qu'on a des regrets sur la première mi-temps. Il y a eu plusieurs situations où nous sommes rentrés dans les 22 mètres du Stade toulousain. Certaines actions auraient mérité une autre issue. Mais, les Toulousains ont bien joué le coup.

N'avez-vous pas manqué de fraîcheur ?

R. S. : Peut-être un peu sur les vingt dernières minutes. Mais quand je repense à la première mi-temps, je ne crois que nous ayons perdu à cause d'un manque de fraîcheur. Je crois plus à un manque de précision.

Le bilan de la saison, c'est donc une finale de Challenge Cup et une demi-finale de Top 14, mais pas de titre...

R. S. : C'est vrai mais durant la période où l'on a enchaîné cinq ou six défaites de suite, où tout le monde nous tirait dessus, je ne suis pas sûr qu'on aurait misé sur un tel bilan. C'est toute la beauté de notre sport. Et franchement, sur l'ensemble de la saison, je suis fier de cette équipe. Très fier.