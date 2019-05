Recevoir à Colombes, un désavantage pour le Racing ? On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

Désolé, la salle n'est pas dispo' ! Mylène Farmer en répétition pour ses concerts (à partir du 7 juin à la Paris La Défense Arena), le Racing 92 ne peut pas disposer de "son" terrain, ce vendredi à 21h, pour la réception de La Rochelle, en barrage du Top 14. Les Franciliens vont donc renouer avec leur historique stade Yves-du-Manoir, à Colombes. Avec succès ? On en parle dans Poulain Raffûte ce jeudi.

Les autres matches du week-end, entre le LOU et le MHR (samedi, 17h), pour accéder aux demi-finales du Top 14, et entre Brive et Grenoble (dimanche, 15h15), pour jouer dans l'élite la saison prochaine, seront aussi évoqués par notre consultant, Raphaël Poulain. Rendez-vous à 17h sur la page Facebook d'Eurosport pour discuter avec lui de ces trois rencontres.