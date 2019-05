Le Racing 92 tient son staff technique. Mercredi après-midi, le club des Hauts de Seine annonçait ainsi que l'Irlandais Mike Prendergast s'était engagé pour remplacer Laurent Labit, confirmant ainsi les révélations faites à ce sujet sur Rugbyrama.fr, le 10 mai dernier. Le co-entraîneur du Stade français Prendergast, également courtisé par le Munster, avait signé un pré contrat avec le Rc Toulon il y a quelques mois avant de faire machine arrière, son épouse préférant rester dans la capitale.

Rappelons aussi que l'ancien adjoint de Fabrice Landreau à Grenoble ne se plaisait pas au Stade français et avait légitimé son départ du club de la capitale par une incompatibilité d'humeur avec Heyneke Meyer, dont il ne partageait pas la philosophie de jeu. Comme indiqué sur Rugbyrama, la piste Gonzalo Quesada, un temps évoqué, a été enterrée début mai, l'offre émise par le Racing 92 n'ayant pas été jugée à la hauteur.

Szarzewski avec les Espoirs

Dans les Hauts de Seine, Prendergast fera donc équipe avec Patricio Noriega (coach des avants), Chris Masoe (défense) et Philippe Doussy (technique individuelle). Ce dernier, en charge des "skills" du XV de France, met donc un terme à sa mission avec l'équipe nationale, n'ira pas au Japon et rejoindra, comme révélé dans nos colonnes la semaine dernière, le Racing 92 dès juillet.

Après avoir contacté le coach de Brive Didier Casadéi, les dirigeants franciliens ont finalement décidé de maintenir leur confiance à Patricio Noriega, au club depuis trois ans et dont le CV avait pourtant circulé en Top 14, et notamment au Stade français. Laurent Travers, lui, prend de la hauteur et devient le directeur de rugby du Racing 92. Comme annoncé dans le dernier Midi Olympique, Dimitri Szarzewski prend, lui, les commandes du groupe Espoirs. Casey Laulala, un proche de Laurent Labit, s'en va.