Pour la deuxième année consécutive, Lyon a été battu en demi-finale du Top 14. Une défaite 33-13 contre l'ASM Clermont-Auvergne. Beaucoup pensaient que ce serait la demi-finale la plus indécise, la plus serrée. Ratée. Lyon a tenu une vingtaine de minutes avant de plier devant la puissance de l'ASM. Force est donc de s'interroger. Est-ce un échec pour un club qui était encore en Pro D2 il y a trois ans ? Que manque-t-il à cette équipe pour grandir, pour franchir le cap des demi-finale ? Le manager Pierre Mignoni a évoqué le manque de "match-winner", de joueurs capables de faire basculer une rencontre. On en parle dans Poulain Raffûte.

Toulouse - Clermont, la finale de rêve ?

Evidemment, il sera aussi question de la finale du Top 14 entre le Stade toulousain et l'ASM Clermont-Auvergne. Depuis l'instauration des barrages, c'est la première fois que la logique est respectée et que le premier de la phase régulière affrontera en finale le deuxième. C'est la victoire de la méritocratie ! Quels sont les clés de cette rencontre ? Avantage Clermont en mêlée fermée ? Avantage Toulouse pour le jeu debout ? Est-ce la finale que vous attendiez ? Venez nous donner votre avis en direct à partir de 17h00 sur la page Facebook de Rugbyrama.