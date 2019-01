Pierre Mignoni (Lyon) : "Les joueurs l’ont décidé et ils l’ont fait !"

-Lyon décroche son premier succès à l’extérieur cette saison en réalisant le coup parfait à Montpellier…

Il faut dire un grand bravo aux joueurs. Ils avaient vraiment à cœur d’arrêter de faire les montagnes russes : bien à la maison, très bien et puis des coups à l’extérieur moyens. On avait envie de faire un gros match aujourd’hui et ils l’ont décidé. Encore une fois, bravo aux joueurs.

-La maîtrise tactique affichée par votre équipe a-t-elle selon vous fait la différence ?

Oui, je crois que la charnière n’a pas trop mal géré le match même si ça a été dur pour eux. Il y a eu des ballons propres, faciles à jouer et d’autres avec plus de difficultés. Et c’est ces munitions qu’ils ont réussi à bien trier. Jean-Marc (Doussain, NDLR) a été très bon en défense et a bien géré avec son pied gauche. John (Wisniewski, NDLR) aussi. Ils ont bien tenu la baraque.

-L’autre clé du match réside dans le fait que vous avez réussi à contenir tous les joueurs puissants montpelliérains, qui n’ont pas avancé de la partie…

Pas toujours, mais mieux par exemple que sur la demi-finale de l’an dernier où ils nous avaient fait très mal. Ce match-là a marqué l’équipe et on savait où on allait. On se connaît bien. Et on savait que si nous voulions rivaliser, ça passerait par là. Mais pas que par le défi physique. Il y a aussi eu les duels en l’air, au sol… Et je crois que dans tous ces domaines, nous avons dominé aujourd’hui. Dans l’ensemble, la victoire me semble méritée.

Pierre Mignoni (Lyon)Icon Sport

-Selon-vous, il y a donc dans ce succès un reliquat de l’apprentissage de la demi-finale perdue l’an dernier ?

Oui, même si pour nous la demi-finale est passée. Elle nous a fait mal parce qu’on est des compétiteurs et que eux (le MHR), avaient été très bons ce jour-là. Après, nous avons surtout pensé aux quinze derniers jours et au match à Toulon. On s’est un peu servis de cela pour essayer de répondre présent aujourd’hui.

-Votre équipe a également été très disciplinée (trois fautes)…

Effectivement, même s’il y en a une ou deux que nous pouvons éviter. On a été disciplinés, conquérants et on n’a pas lâché. C’est cet état d’esprit qu’on a souvent à la maison et à l’extérieur par moments, sur une mi-temps ou durant trente minutes. Mais pas assez pour gagner un match de rugby de haut niveau à l’extérieur. Même si on l’avait déjà fait deux fois, gagner en déplacement, il me semblait qu’on avait encore une grosse marge de progression par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Aujourd’hui, ils l’ont décidé et ils l’ont fait. Bravo aux joueurs, ils nous ont fait plaisir.

-Êtes-vous également satisfait des éléments que vous aviez un peu “piqués” et qui ont montré un bel état d’esprit face à Montpellier ?

Je n’ai pas l’habitude de citer des mecs mais là je vais le faire. Un gars comme Roodt… Hendrik Roodt a été aujourd’hui incroyable ! Il y a aussi Kodela, Mika Ivaldi qui est lui toujours prêt dans le combat. Alexandre Menini a aussi été excellent… Il y a plein de joueurs et je ne peux pas tous les citer. Mais c’est vrai que Roodt a fait aujourd’hui un très gros match. Karl (Fearns) revient bien et ça n’a pas été facile car sa blessure a été compliquée pour lui pendant des mois. Et là, il commence à sortir la tête de l’eau.