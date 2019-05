Le conditionnel s’impose encore, mais Paul Goze, président de la LNR depuis 2012, pourrait bien postuler pour un troisième mandat à la tête de l’institution. Selon nos informations, le sujet a récemment été évoqué en bureau directeur de la Ligue. Plusieurs présidents de clubs, notamment de Top 14, auraient émis le souhait de voir Paul Goze poursuivre sa mission à la présidence de la LNR. "Beaucoup de gens veulent prendre sa place", glisse un de ces présidents. "On souhaite éviter une bagarre qui pourrait opposer Alain Tingaud, Mourad Boudjellal ou d’autres encore. Et puis, Paul (Goze, N.D.L.R.) fait du bon boulot, il n’y a pas de raison qu’il ne continue pas." Le syndicat des présidents de club, l’UCPR, verrait également d’un bon œil que le Catalan accepte d’enchaîner un troisième mandat. Seulement voilà, la section, article 29, des statuts et règlements généraux de la Ligue Nationale de Rugby est exempte de toute ambiguïté. Il est écrit : "Le président est rééligible, dans la limite de deux mandats successifs." Or, Paul Goze a été élu ce poste une première fois en 2012 face à l’ancien président du Stade français Max Guazzini avant d’être réélu en 2016, sans opposition. À ce jour, d’un point de vue strictement légal, l’ex président de l’Usap n’a donc pas le droit de postuler à nouveau.

