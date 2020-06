"On peut imaginer, oui, que les clubs dégagent du temps pour des formations, a déclaré le président de la LNR. Que nous les financions aussi. Que nous aidions plus les joueurs dans leur reconversion. Tout ça est à envisager si le rugby dans les années à venir génère moins de revenus. Les clubs ont déjà réagi. On est plutôt dans une tendance baissière. Le marché des transferts est très calme et c’est normal."

Le dirigeant a évoqué l'économie globale du rugby, en surchauffe ces dernières années et désormais contrariée par le covid-19 : "On a augmenté les salaires de 70 % en dix ans parce qu’on pouvait se permettre de le faire. Je pense que le rugby est capable de s’adapter à une nouvelle situation. Devrions-nous repenser le professionnalisme ? Oui peut être", a-t-il concédé.