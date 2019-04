Pas de déplacement à Pau ni de derby francilien pour Thomas

L’ailier international français, qui soigne ses ischios, est en phase de reprise et a pu reprendre la course cette semaine, mais pas encore l’entraînement collectif. Il ne devrait pas être opérationnel non plus pour la journée suivante et le derby d’Ile-de-France face au Stade français. Selon nos informations, son retour à la compétition est plutôt envisagé par son staff pour l’avant-dernière journée de Top 14, à Perpignan.