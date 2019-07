Rugbyrama : Comment se déroule cette préparation de pré-saison ?

Nicolas Godignon : Très bien. Nous avons repris depuis le 1er juillet avec une grosse part de physique avant d’enchaîner par un stage à La-Test-de-Buch du 21 au 26 juillet. Ce genre de périodes nous laisse aussi du temps pour échanger et partager avec tout le monde, ce qui est très intéressant.

Comment abordez-vous personnellement votre première saison aux commandes de la Section paloise ?

N.G. : Par rapport à mes expériences passées, cela rentre plutôt dans la normalité d’attaquer une saison avec le staff et un effectif choisi plutôt que rentrer dans une équipe déjà composée comme ce fut le cas quand je suis arrivé ici. Sinon, nous avons fait évoluer notre projet de jeu bien sûr et il est en cours d’appropriation.

Avec certaines recrues comme Boughanmi, Dumoulin, Marques, Pointud, Smith, Waqaniburotu ou Whitelock, êtes-vous satisfait de votre recrutement ?

N.G. : Tout à fait. Comme les autres clubs, nous aurions aimé avoir nos cinq internationaux avec nous d’entrée. Mais on a déjà la chance de disposer d’un groupe de qualité et on profite de ces instants importants dans une saison où l’amalgame se fait.

Comment abordez-vous ce premier match amical contre Mont-de-Marsan ce samedi à Ger (64) ?

N.G. : Ce match est idéalement programmé après notre premier bloc de préparation de pré-saison. Il nous faut évidemment le prendre avec sérieux par rapport à nos lancements et autres schémas travaillés. Cela ressemble davantage à un match d’entraînement qu’à un vrai match de reprise préparant au Top 14. Il y aura ensuite une coupure afin de régénérer les premières semaines d’efforts très intenses.

" La Coupe du monde sera riche d'enseignements "

Le hasard du calendrier a placé votre ancien club de Brive sur votre route pour la toute première journée de Top 14. Amusant, non ?

N.G. : Je suis tout d’abord très content de ce retour corrézien en élite. J’ai été déçu quand le CAB a perdu la finale de Pro D2 contre Bayonne à Pau mais très content qu’ils aient remporté l’Access match contre Grenoble. Ce premier match contre Brive ne sera à part que pour moi avec un parfum particulier. Brive a toujours été et sera toujours mon club de cœur. Pour tous les membres de la Section, c’est un match de championnat comme un autre.

Ce début de championnat sera ardu pour vous, notamment en déplacement…

N.G. : Il n’y a jamais de bon ou mauvais calendrier de toute façon. Le bon calendrier est celui qui nous fera gagner. Peu importe les confrontations même si certaines équipes seront peut-être moins prêtes que d’autres. Au contraire du champion Toulouse qui a débuté sa pré-saison tardivement suite à son titre, nous n’avons pas eu la chance à Pau de disputer des phases finales. Ainsi, nous avons eu le privilège cet été d’avoir une véritable pré-saison de huit semaines afin de nous préparer au mieux.

Avez-vous déjà présenté des objectifs aux capitaines de l’effectif ?

N.G. : Il est toujours compliqué d’avancer des objectifs à cette période de la saison. Evidemment qu’il faudra essayer de proposer une saison moins compliquée qu’en 2018-2019, notamment à domicile (ndlr : 7 défaites). C’est un championnat qui s’appréhende au fur et à mesure. Coupe du monde oblige, il sera encore très étendu en longueur tel un marathon. Quoiqu’il en soit, il faudra bien démarrer afin de ne pas avoir de points à rattraper.

La Coupe du monde va se dérouler au Japon dès le mois de septembre. Est-ce toujours une source de réflexion pour les entraîneurs ?

N.G. : C’est toujours un événement particulier, intéressant car on observe ce que le plus haut niveau peut proposer. Déjà avec le Rugby Championship cet été, on voit comment sont appréhendées les nouvelles règles sur la mêlée. Même s’il est difficile d’y assister en direct de par nos fonctions, c’est toujours riche d’enseignements et d’idées.