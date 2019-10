Gabriel Ngandebe, en fin de contrant en juin prochain, s’est réengagé pour les trois prochaines saisons avec le club héraultais. Titularisé à six reprises (un essai) depuis le début du championnat, le joueur de 22 ans, en progrès constants depuis l’an dernier, s’affirme comme un numéro un légitime à son poste. Talentueux et Jiff, il devance désormais Nadolo et Nagusa dans la hiérarchie des ailiers

Gabriel Ngandebe, en fin de contrant en juin prochain, s’est réengagé pour les trois prochaines saisons avec le club héraultais. Titularisé à six reprises (un essai) depuis le début du championnat, le joueur de 22 ans, en progrès constants depuis l’an dernier, s’affirme comme un numéro un légitime à son poste. Talentueux et Jiff, il devance désormais Nadolo et Nagusa dans la hiérarchie des ailiers