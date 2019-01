Top 14 - Mieux arbitrés en Champions Cup ?

C’est un élément de langage qui revient comme une rengaine, presque comme une excuse, après chaque rencontre de Top 14 marquée par une guerre des rucks, une flopée de mêlées effondrées et un piètre spectacle, c’est-à-dire bien trop souvent… "L’arbitrage en Top 14 est trop différent de la Coupe d’Europe." Alors que les règles, jusqu’à preuve du contraire, sont encore les mêmes… Un lieu commun qui justifie, en creux, que les joutes domestiques soient marquées du sceau d’un rugby "négatif", où il est davantage question d’empêcher l’autre de jouer que d’imposer ses propres intentions.

Top 14 - Steven Setephano (Grenoble) reçoit une carton rouge de l'arbitre Jonathan DuffortIcon Sport

On a l’impression que plus les années passent et plus le Top 14 se marginalise, tandis que partout, ce sont les équipes présentant un rugby plus "positif" qui l’emportent à la fin. Ce qui doit beaucoup, qu’on le veuille ou non, à des arbitrages globalement plus répressifs en France.

Retrouvez dès maintenant notre dossier dans l’édition numérique du journal sur www.midi-olympique.fr/pdf