Le Stade toulousain est la dernière équipe à avoir retrouvé le chemin de l’entraînement cet été, titre de champion de France oblige. Ne craignez-vous pas d’accuser un certain retard dans la préparation lors de la reprise du championnat ?

Non, nous faisons confiance au staff qui est compétent pour planifier notre reprise afin que nous soyons en bonne forme pour les premières journées de championnat. La reprise s’est faite tardivement certes mais elle est qualitative, tous les joueurs s’engagent à fond et donnent le maximum. Les choses se mettent en place naturellement. Comme on n’a pas trop de temps, toutes les séances sont bénéfiques et nous apportent quelque chose.

Effectivement, on a vu face à Colomiers que vous pouviez déjà développer de belles choses. Vous avez battu une équipe qui compte un mois de préparation de plus que vous …

Oui, c’est toujours intéressant de gagner, même si les matchs amicaux sont avant tout des séances de travail où il y a beaucoup de choses testées et des rotations. On a vu une bonne équipe de Colomiers, bien en place défensivement. C’est bien d’avoir su les prendre à défaut.

" Je veux tout donner pour l’équipe "

On a pu voir que le Stade toulousain pouvait compter sur ses jeunes en l’absence de ses internationaux...

L’absence des internationaux, même si elle est préjudiciable, c’est un faux problème car cela concerne beaucoup de clubs. Au Stade toulousain, on a la chance d’avoir un excellent vivier de jeunes joueurs qui donnent le maximum pour le club. Cela crée une saine concurrence, une émulation. Je suis persuadé que nous serons compétitifs pendant la Coupe du monde.

Que vous reste t-il du titre de champion de France obtenu en juin dernier ?

C’est un rêve de gosse qui est devenu réalité. Maintenant, nous devons réussir à tourner la page de ce titre et écrire une nouvelle histoire. C’est quelque chose d’incroyable que je n’oublierai jamais. Il faut se servir de ce titre pour aller encore plus loin. L’erreur serait de se reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer d’avancer.

Que peut-on vous souhaiter, à titre personnel ?

Je suis encore jeune mais je veux donner le maximum sur et en dehors du terrain pour essayer d’avoir le plus de temps de jeu possible. Je veux tout donner pour l’équipe.

Propos recueillis par David Bourniquel