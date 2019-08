Après avoir plus qu'accroché l'Union Bordeaux-Bègles en première mi-temps (17-14 à la pause), Toulon s'est effondré durant le deuxième acte. Malgré tout, Patrice Collazo en retient aussi du bon. "Il y a eu des choses très positives. Il y a eu une première période intéressante avec des jeunes qui commençaient. Sur cette mi-temps c'est assez équilibré et donc moins sur la deuxième." Avant d'ajouter, "on sent qu’il y a un état d’esprit positif chez eux, comme chez nous." Pas de quoi, déjà, se mettre la tête au fond du sceau. "Donc pas en colère sur ce premier match", conclut-il dans la bonne humeur.

Christopher Tolofua, qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs, est conscient du travail à parcourir pour basculer pleinement sur la saison de Top 14. "Il y avait pas mal de déchets sur les deux mi-temps. On va retenir l'état d'esprit plus que le score. Il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés. Le score lui ne reflète pas la globalité du match".

Des propos confirmés par son partenaire de la première ligne, Sébastien Taofifénua. "On passe notre temps à défendre, on a fait une belle séquence défensive mais c'était trop compliqué. C'était dur de ne pas avoir le ballon, ils on réussi à le tenir. Il faut se servir de ça pour la suite." Toulon s'apprête à recevoir Montpellier pour le prochain match amical du club, le 16 août prochain au stade Armand-Cesari de Furiani, en Corse.

Par Dylan Munoz