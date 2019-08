Que retenez-vous de ce premier match ?

Le premier match est toujours particulier, on a besoin de jouer. Il y a eu beaucoup de pénalités. Nous en gardons beaucoup de positif, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler avant le prochain match (contre Agen le 9 août à Camarès). Pour nous c’était mieux de gagner, ça nous permet de valider ce qu’on a mis en place depuis plusieurs semaines.

Avez-vous ressenti les bénéfices de votre préparation ?

Personnellement oui. J’ai joué 60 minutes et je me suis senti bien sur le terrain. Ça n’avait pas été le cas pour moi depuis quatre ou cinq ans à cause du calendrier chargé l’été avec les tournées internationales. Jouer après une bonne présaison comme celle que nous avons faite va m’aider tout au long de la saison.

Personnellement qu’est-ce que vous retenez de votre performance sur le terrain ?

Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler comme le reste de l’équipe, à commencer par la discipline. Nous avons concédé beaucoup de pénalités et avons reçu un carton jaune. Mais ce sont des choses que l’on peut corriger. Nous avons gagné, et je ne crois pas que nous avons de blessés sur ce match, c’est le plus important.

" Ngandebe est petit mais c’est un danger permanent pour les adversaires "

Qu’attendez-vous, à titre personnel, de cette nouvelle saison sous les couleurs de MHR ?

J’ai hâte, nous avons une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère avec l’arrivée de Xavier Garbajosa. C’est un nouveau challenge pour nous. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Personnellement je suis vraiment heureux de faire partie de cette équipe et j’ai bon espoir, je pense qu’on peut réussir quelque chose de grand cette année.

Que pensez-vous de votre jeune coéquipier Gabriel Ngandebe, qui s’est signalé avec un triplé face à Brive ?

Gabriel est un phénomène. Il s’améliore chaque année, et il a été l’un de nos meilleurs joueurs durant la préparation. Nous ne sommes pas surpris de ce qu’il a fait aujourd’hui. Il a inscrit trois essais. Les gens le jugent sur sa taille et son gabarit, mais moi je suis vraiment heureux d’être dans son équipe, je sais ce qu’il peut nous apporter cette saison.

Vous pensez qu’il peut se révéler cette saison ?

À 100 % ! Il est celui qui va pouvoir faire la différence pour nous cette semaine. Sa vitesse est impressionnante. Il est petit mais c’est un danger permanent pour les adversaires. J’ai vraiment hâte d’évoluer avec lui cette année, et je suis sûr qu’il va beaucoup faire parler de lui en Top 14.

Propos recueillis par Clément Argoud, à Millau.