Lyon avec le bonus offensif, La Rochelle se sublime au Michelin...les pronos de cette 1ere journnée

Enfin le retour du Top 14 ce week-end. Une reprise particulière avec une Coupe du monde qui s'apprête à débuter dans moins d'un mois. Plusieurs clubs comme le Stade toulousain, l'ASM ou encore le Racing 92, doivent composer sans leurs internationaux. De quoi, peut-être, fausser un peu, ce début de championnat.

Agen - Toulon :

Avec le départ de cadres comme Denis Marchois, Facundo Bosh ou encore le jeune Antoine Miquel, Agen doit débuter la saison avec plusieurs inconnues dans son effectif. Est ce que, par exemple, la mayonnaise va prendre entre le groupe déjà installé et la quinzaine de recrues venues d'horizons différents. Le premier match ne sera pas évident face aux hommes de Collazo. Le groupe semble devenu moins compétitif que la saison passée et Toulon voudra revenir sur le devant de la scène afin de jouer les premiers rôles en Top 14.

Notre pronostic : Victoire de Toulon

Castres - Montpellier :

Premier choc de cette première journée de Top 14. Castres devra composer sans son maître à jouer Urdapilleta, retenu avec l'Argentine. Montpellier doit se passer de son joker Coupe du monde, Bismark du Plessis, pour une durée de quatre à six semaines. Une organisation à retrouver et le besoin pour Castres de tourner la page suite à une fin de saison compliquée il y a quelques mois. Les coéquipiers de Benoit Paillaugue devront, quant à eux, commencer tambour battant pour ne pas se faire peur comme cette fin de saison passée pour trouver une place dans le top 6. Une édition où les hommes de Cotter avaient arraché leur qualification à la dernière journée grâce à une victoire au Stade Marcel-Michelin et aux dépends des Castrais.

Notre pronostic : Victoires de Castres, bonus défensif pour Montpellier

Lyon - Stade Français

Prendre une nouvelle dimension et ne pas arriver en phase finale dans la peau de l'outsider mais bien celle de favori. Voilà l'objectif du Lou Rugby cette saison. Avec l'arrivée de joueurs comme Killian Geraci, Mathieu Bastareaud et plus tard de Demba Bamba et Josua Tuisova, les hommes de Pierre Mignoni semblent avoir les armes pour rivaliser avec les meilleurs. Le Stade français devra sortir dès cette première rencontre un match de très haut niveau pour ne pas prendre l'eau. Car même sans ses internationaux, Lyon a de belles qualités à faire valoir comme Pierre-Louis Barassi, Baptiste Couilloud ou encore l'infatigable Julien Puricelli.

Notre pronostic : Victoire de Lyon, bonus offensif pour les Lyonnais

Pau - Brive

Le promu retrouve le Top 14 avec l'ambition d'y rester. Pour cela il faudra d'abord passer l'enfant terrible du Top 14 qui a vécu une dernière saison mouvementé. Avec des matchs amicaux convaincants de chaque côté (dont une victoire de Brive à Bordeaux la semaine dernière), on devrait assister à un match rude. Afin de définitivement tourner la page de l'édition 2018-2019, la Section paloise se doit de rester intraitable au Hameau.

Notre pronostic : Victoire de Pau

Racing 92 - Bayonne

Laurent Travers doit faire sans sa plus redoutable arme offensive. En effet, Virimi Vakatawa s'est envolé à Nice pour rejoindre l'équipe de France afin de suppléer la blessure de Doumayrou. Un coup dur pour les Ciel et Blanc. Une absence qui s'ajoute à celles de Machenaud, Lauret, Le Roux, Nakarawa ou encore Russell. Si Bayonne semble tout de même un cran en dessous de la formation parisienne, rien n'est plus dangereux qu'un premier match de championnat face à une équipe qui doit tout prouver.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92

Bordeaux-Bègles - Toulouse

Toulouse doit faire sans ses nombreux internationaux et la tâche ne sera pas aisée face à la nouvelle formation de Christophe Urios. Bien que défait à domicile par Brive pour le dernier match amical, l'UBB a pour objectif de se qualifier dans le top 6 pour la première fois de son histoire. Pour cela, il est impensable pour les coéquipiers de Diaby, capitaine en l'absence de Poirot, de faillir à domicile.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Toulouse

Clermont - La Rochelle

Aïe...on sent déjà venir un vent de critiques mais... pour ce match au Michelin, la surprise pourrait venir des Rochelais. Avec des matchs de préparations mitigés (oui ça reste des matchs de préparation...), l'ASM doit impérativement remporter ce choc face aux Maritimes en attendant le retour des internationaux, qui sont malheureusement pour eux, très nombreux. S'il y a un moment pour parvenir à faire chuter Clermont à domicile c'est bien sur cette période de Coupe du monde.

Notre pronostic : Victoire de la Rochelle, bonus défensif pour Clermont