Rugbyrama : Loic, quel sentiment prédomine à l'issue de cette belle victoire face à Lyon ?

Loic Jacquet : Nous sommes très contents d'avoir réalisé un match propre et de prendre cinq points. Aujourd'hui on mis la générosité nécessaire sur le terrain pour nous notre public et notre famille et cela a payé. Et puis... il y avait cette pensée pour Ibou (Ibrahim Diarra), qui est un joueur qui a laissé son sang, ses larmes et sa sueur sur le maillot du Castres olympique, alors notre performance, c'était le minimum pour lui rendre hommage.

Justement, l'hommage vibrant à Ibrahim Diarra a forcément placé le match sous un contexte particulier...

L.J : Il y avait un supplément d'âme très clair à l'approche de ce match , qu'on a senti en rentrant sur la pelouse. On a joué pour lui, tout le public scandait son nom tout au long de la rencontre et on a fait un match à son image avec du combat. Ibou, ce n'était pas un joueur fantasque mais plutôt quelqu'un de très généreux et on se devait de lui rendre hommage. Au vu de notre performance, je pense que c'est chose faite.

TOP 14 - Une banderole en hommage à Ibrahim Diarra (Castres)Icon Sport

Cette victoire peut-elle être un tournant dans votre saison ?

L.J : La semaine dernière, on s'est réuni tous ensemble pour se dire un peu les bonnes choses et se rappeler ce qu'était le Castres Olympique. Ce soir, cela nous a sourit parce qu'on a enfin mis les bons ingrédients et la bonne intensité pour faire un grand match. Mais il ne faut pas oublier notre début de saison... Aujourd'hui j'espère vraiment qu'on va insuffler une dynamique, au moins dans l'état d'esprit, et ensuite que les résultats suivront.

Enfin un mot sur la panne d'éclairage qui a perturbé toute la fin du match ?

L.J : Cela a donné une petite ambiance de Noel avec tous les lumières des téléphones qui brillaient dans les tribunes (rires)! Plus sérieusement c'était un contexte particulier pour un club particulier, et même si cela ne nous a pas gêné à outrance sur le terrain, il nous tardait à tous que le match se finisse.

Propos recueillis par Théo Fondacci