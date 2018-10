Le grand Stade Toulousain est-il enfin de retour ? On en parle à 17 heures dans "Poulain raffûte"

Pour le Stade Toulousain, le départ de Guy Novès du côté de Marcoussis en 2015 avait marqué la fin d'un cycle. Sous la houlette de Ugo Mola, les Rouge et Noir n'ont jamais fait mieux qu'un barrage du Top 14, échouant même à la 12e place du championnat au terme de l'exercice 2016-2017. Mais cette saison, tous les signaux semblent être au vert : le Stade Toulousain a parfaitement réussi ses débuts en Champions Cup (deux victoires face à Bath et surtout face au Leinster) et le club bataille pour une place dans les 6 en championnat. De quoi rêver enfin d'un titre qui fuit la Ville rose depuis 2012 ? Voilà le sujet choisi par Raphaël Poulain et Pierrick de Morel pour ce nouveau numéro de "Poulain raffûte".



Au programme du jour également : alors que la Premiership envisage de mettre en place une trêve en cours de saison pour faire souffler ses joueurs, le rugby français ne doit-il pas, lui aussi, prendre des mesures pour alléger ses calendriers ? Rendez-vous à 17 heures sur les pages Facebook de Rugbyrama et Eurosport pour discuter avec nous de ces sujets, et poser toutes vos questions à nos consultants !

À gagner cette semaine en partageant cette émission : quatre casquettes offertes par notre partenaire, Rugby Division.