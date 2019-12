Le chiffre du jour : Place au jeu pour Racing-Bordeaux

Samedi du côté de l'Arena, le Racing accueillait l'UBB de Christophe Urios, dans ce qui constituait le choc de cette 10ème journée de championnat, entre deux des formations les plus spectaculaires du Top 14. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans la salle de spectacle francilienne, les spectateurs en ont eu pour leur argent! Un score fou (30 à 34), du jeu à outrance, des attaquants fantastiques à l'image de Radradra et Vakatawa chacun auteur d'un doublé et de gestes de grande classe, et plus encore, une certaine fluidité, si rare en championnat. L'arbitre de la rencontre, M. Dufort, n'a en effet sifflé qu'à 13 reprises dans cette rencontre de haut-vol pour sanctionner les deux équipes, rendant le match aussi bien aéré qu'animé. Un chiffre inférieur même aux standards internationaux, quand les deux équipes, en dépit d'un carton jaune récolté de chaque côté, avaient choisi de rendre le jeu propre, pour le plus grand plaisir du public. Dans les conditions propices de l'Arena et avec de telles ambitions de jeu, tout était donc réuni pour assister à un superbe match. A ce jeu là, ce sont les Bordelais qui ont eu le dernier mot en l'emportant sur la fin, et en confortant au passage un peu plus encore leur légitime deuxième place du Top 14.