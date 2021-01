L’antisèche : Bordeaux réussit un superbe coup, le Racing trébuche pour la seconde fois consécutive

Le résumé : Bordeaux à l’arrachée

Le Racing 92 y a cru jusqu’au bout. Kurtley Beale a d’abord frappé le poteau sur sa tentative lointaine. Puis deux touches ratées dans le money-time ont offert la victoire à Bordeaux. Un seul petit point ont suffi aux Bordelais pour s’imposer (32-33). Pour cela, les hommes de Christophe Urios n’ont jamais lâché. Après avoir marqué le premier essai grâce à une interception de Higginbotham, ce sont les Ciel et Blanc qui ont pris le match à leur compte malgré la sortie de Virimi Vakatawa. Imhoff puis Lauret ont remis leurs coéquipiers dans le sens de la route et menaient de 10 points à la demi-heure de jeu. Le carton jaune de Colombe avant la mi-temps a permis aux Béglais et à Cameron Woki, magnifiquement servi par un Matthieu Jalibert encore une fois en pleine forme, d’inscrire un essai pour se relancer. Le score était alors nul à la pause (23-23).

Le demi d’ouverture de l’UBB en a profité pour aller inscrire un essai dès l’entame de la seconde période, après un excellent travail de Ben Lam. S’en est suivi une partie de Ping-Pong entre les différents buteurs des deux formations. Machenaud, parfait face aux perches (7-7) aidé par une pénalité de Kurtley Beale, a fait passer son équipe devant à 15 minutes du terme. Sauf que le Racing 92 et Fabien Sanconnie ont été pénalisés et l’ancien Briviste a pris un carton jaune. Durant leur infériorité numérique, les hommes de Travers ont encaissé une pénalité de Lucu. 32-33 en faveur des Bordelais, score final.

Cameron Woki après son essai face au Racing 92Icon Sport

Le fait du match : le Racing s’est sabordé

On joue la 78e minute à l’Arena. Les Bordelais sont sanctionnés. Antoine Gibert trouve une excellente touche dans les 22m de l’UBB. Camille chat est au lancer mais l’infernale Cameron Woki, auteur d’un excellent match, chipe le ballon. Maxime Lucu panique légèrement et dégage son camp en trouvant une petite touche. Le Racing peut encore l’emporter. Pour cela il lui faut une simple pénalité puisque l’écart au score est d’un petit point. Bis repetita, Camille Chat cherche son premier sauteur. Sauf que le troisième ligne du XV de France est encore là et intercepte une nouvelle fois.

Ce choix peut paraître étonnant. Autant on peut se dire que la première fois, la touche parisienne s’est fait avoir, mais deux fois consécutives, dans la même zone, lorsque l’on connaît les capacités de contreur de Cameron Woki, on est dans le droit de s’interroger. Les murs ont dû trembler dans le vestiaire suite à ces deux actions.

Le chiffre : 2 défaites consécutive à la maison

Le Racing 92 vient de subir sa seconde défaite consécutive à domicile. Après être tombés face à Toulon, le week-end dernier, les Racingmens s’inclinent une nouvelle fois face à un prétendant. Ils s’étaient également inclinés face au Stade toulousain dans leur antre en novembre dernier. 3 défaites à Paris la Défense Arena c’est bien trop pour une équipe qui visent le Brennus en fin de saison. Cette après-midi, les Ciel et Blanc n’ont jamais semblé souverain. La sortie de l’international Français Virimi Vakatawa a sans doute perturbé l’équilibre de l’attaque francilienne, mais on ne peut pas résumer cette défaite à une seule absence. La conquête des coéquipiers de Maxime Machenaud a été moyenne, en atteste cette ultime action où ils perdent deux ballons en touche.

La question : Le Racing est-il Vakatawa dépendant ?

Certes, le Racing a réussi à inscrire deux essais lors de cette rencontre. Mais l’attaque francilienne a semblé en perte de repère et de vitesse. La sortie très prématurée de leur centre Virimi Vakatawa, touché au genou suite à un placage, peut expliquer ce manque de fluidité dans l’attaque du Racing ce samedi après-midi. Pour autant, les Ciel et Blanc possèdent dans leur rang des joueurs de classes mondiales, capables de fulgurances à tout instant. Mais sans l’international français il semblait manquer une pièce du puzzle à ce Racing-là.

Pas une très bonne nouvelle lorsque vous êtes un prétendant au Brennus en fin de saison. Finn Russell n’a pas non plus réussi le meilleur match de sa vie. La ligne d’attaque n’a pas réussi à franchir comme elle en a l’habitude et la blessure de Virimi Vakatawa n’y est sûrement pas étrangère. Les coéquipiers de Maxime Machenaud restent 3e mais peuvent voir Toulon leur passer devant et surtout, le duo La-Rochelle - Stade toulousain, peut prendre un matelas d’avance. L’UBB, quant à lui, réalise une excellente opération et se positionne à la 4e place.