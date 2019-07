Jeu Midol : élisez la troisième ligne du XV de l'année - Les quarts de finale

On continue avec la troisième ligne, et on est aujourd'hui en quarts de finale !

Lundi : huitièmes de finale

Mardi : quarts de finale

Mercredi : demi-finales

Jeudi : finale

Vendredi : annonce des vainqueurs !

Aidez vos joueurs favoris à se hisser en quarts de finale ! Pour participer : cliquez ici

Pour connaître les règles du jeu : cliquez ici