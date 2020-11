"J'ai pris la décision d'arrêter"... le Top des déclas

" "Il faut garder cet état d'esprit, cette envie, cette combativité" "

Même si son équipe s'est encore inclinée hier sur sa pelouse contre le LOU de Pierre Mignoni (16-19), Jean-François Fonteneau peut être soulagé de la réaction d'orgueil de ses troupes. Le président du SUALG développait : "Je félicite les joueurs pour leur implication et leur réaction, mais il manque ce petit quelque chose qu'il va falloir aller chercher." Cette semaine Régis Sonnes reprend l'équipe dernière du Top 14 avec l'ambition de leur faire relever la tête face à Toulon samedi, encore à Armandie.

" "Ce n'était pas un beau match de rugby, mais dans l'engagement, j'ai rarement connu ça" "

La rencontre entre le leader et son dauphin a tenu ses promesses hier. Même si les puristes diront qu'ils n'ont pas assisté au match de l'année, dans l'engagement en tout cas ça a cogné fort. Jules Plisson en témoignait d’ailleurs après la rencontre : "Ça a tapé très fort, on savait que Clermont tapait fort… C’est le premier match de la saison où ça tape aussi fort."

" "J'ai pris la décision d'arrêter" "

C’est l’annonce surprise de ce week-end. Hier, dans le Canal Rugby Club, Yoann Huget a annoncé la décision de mettre fin à sa carrière professionnelle. Gêné par une blessure au tendon qu’il traîne depuis deux ans, l’ailier toulousain aux 62 sélections a expliqué : "J’ai pris la décision d’arrêter et de laisser mon corps se restructurer parce que depuis 2015 je l’emmène dans des retranchements qui sont un peu durs. Je pense que c’est le bon moment."

" "J'aurais pu balancer pas mal de pizzas" "

Eddy Ben Arous a joué au poste de talonneur ce week-end face à Pau pour compenser l’absence de Chat et Baubigny, ainsi que les blessures de Le Guen et Maïau (commotion). Pour lui le pilier, ce fut une première réussie. N’ayant perdu que deux ballons, il racontait après la rencontre : "Mes coéquipiers ont tout fait pour me faciliter la vie sur les lancers en touche car j’aurais pu balancer pas mal de pizzas."

" "J'ai simplement essayé de m'appliquer sur mon geste, car j'étais convaincu que c'était le bon choix à faire" "

Il est peut-être l’auteur du geste le plus surprenant du week-end. Sergio Parisse a ébloui un Mayol vide de sa classe. En réussissant une passe au pied qu’un ouvreur n’aurait pas boudé, le troisième ligne centre italien a offert une passe décisive géniale à Erwan Dridi. Tant à son aise au pied que dans son registre habituel, il relativisait : "J'ai simplement essayé de m'appliquer sur mon geste, car j'étais convaincu que c'était le bon choix à faire […] Je ne pense pas qu’il soit important d’applaudir ce geste alors que je suis numéro 8 mais il faut surtout en profiter pour dire aux jeunes qu’ils ne doivent pas avoir peur de tenter." La classe à l’Italienne.