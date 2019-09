Samedi soir en France, soit tard dans la nuit à Kumamoto au Japon, le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel, décidait d’appeler le Rochelais Uini Atonio à la place du néo-Lyonnais Demba Bamba, victime d’une déchirure des ischio-jambiers. Au même moment, Atonio était titulaire avec le Stade rochelais à Bayonne pour le compte de la cinquième journée de Top 14.

Seulement, le jeudi précédent la rencontre, il aurait passé une IRM de contrôle de ses cervicales, pour obtenir l’autorisation de jouer comme tout joueur de rugby professionnel. Bernard Dusfour, président de la commission médicale, nous en précise la classification. "Je tiens en préambule à dire que je n’ai pas d’avis à donner sur ce cas, car je n’en ai pas été informé. Les joueurs classés G0 ou G1 au niveau du diamètre de leur canal rachidien, doivent passer une IRM tous les cinq ans, sauf élément nouveau. Ce délai passe à deux ans pour les joueurs classés G2. Pour ceux qui sont diagnostiqués G3 suite à des examens cliniques, ils subissent une contre-indication absolue de la pratique du rugby en France quel que soit le poste." Dans un passé récent, l’Argentin Juan Figallo ou le Toulonnais Christopher-Eric Tolofua, lors d’un rassemblement du XV de France, avaient été victimes de ce verdict et avaient dû s’expatrier momentanément en Angleterre.

Examens supplémentaires

Selon nos informations, ce dimanche matin, le référent national de la FFR-LNR basé à Bordeaux pour le rachis, le professeur Bernard, aurait pris l’avis de ses homologues et experts, messieurs Vital, Mousselard et Fiere. Ils auraient statué et interprété les images à résonance magnétique de l’examen passé par le joueur. Il y aurait une suspicion de classification G3 du joueur, ce qui aurait entraîné la décision du staff de l’équipe de France de renoncer à Uini Atonio et de convoquer le Racingman Cedate Gomes Sa.

Du côté du club de La Rochelle, ce dimanche, on indiquait que le joueur n’était pas "classé G3 au jour d’aujourd’hui mais qu’il devait passer des examens supplémentaires dans la semaine." Le président Vincent Merling, que nous avons cherché, en vain, à joindre au téléphone, a indiqué à nos confrères de L’Equipe, que "Uini (Atonio) était le premier choix" mais qu’il "devait passer des examens pour sa blessure aux cervicales." L’avenir du pilier international va donc se jouer dans les tout prochains jours.