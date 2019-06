Camille Lopez, ouvreur de Clermont, battu en finale du Top 14 par Toulouse :

"C'est mérité parce qu'ils ont fait une belle partie, mais on est à six points à la fin. T'es pas loin mais tu as trop d'imprécisions dans notre jeu. On se crée des occasions, mais on ne finit pas. On a manqué d'efficacité et de précision, notamment pour sortir de notre camp. (Le carton): Je ne sais pas si cela méritait un essai de pénalité ou pas, ce n'est pas là que se joue le match. C'est dans cette action-là et d'autres qu'il aurait fallu être patient et scorer. Ils ont été plus précis et disciplinés que nous."