Essai Gedimat : Russell tape à suivre pour Dulin qui poursuit au pied avant d’aplatir dans l’en-but

Le deuxième essai qui sera nommé par Gedimat est au départ une touche bien captée par le troisième ligne Palu. Après deux percussions des trois-quarts pour monopoliser un maximum de défenseurs, les Racingmen décident d’envoyer le ballon au large pour tenter de faire les extérieurs. Machenaud libère rapidement le ballon pour son ouvreur Russell qui envoie une merveille de passe au pied à un mètre à peine de la défense d’Agen.

Une fulgurance que Brice Dulin va poursuivre lui-même au pied pour prolonger la trajectoire du ballon le plus loin possible par deux fois et effacer le dernier défenseur qui sera surpris par l’éclair de génie de l’arrière international français. Le ballon lui revient dans les mains presque naturellement et va finir par arriver à destination en terre promise.