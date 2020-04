En réunion FFR-LNR, Laporte annonce "un risque fort" de fin des championnats !

Ils étaient nombreux autour de la "table", plus exactement connectés à la même visio-conférence. Ce mardi en réunion exceptionnelle, on trouvait les 30 présidents du rugby professionnel (Top 14 et Pro D2), des dirigeants de la LNR autour de Paul Goze (président) et Emmanuel Eschalier (directeur général) ainsi que les membres du premier cercle de la FFR : Bernard Laporte, Serge Simon, Laurent Gabbanini et Alexandre Martinez.

La réunion s'est ouverte par une prise de parole de Paul Goze, annonçant que l'objet de la réunion portait avant toute chose sur les montées de Fédérale 1 à Pro D2. A ce sujet, si la FFR souhaite que deux clubs de Fédérale 1 accèdent au Pro D2 la saison prochaine, la Ligue aurait de son côté préféré figer le championnat de deuxième division avec les seize clubs actuels, sans descente ni montée. La suite ? C'est une prise de parole choc de Bernard Laporte, que nous rapporte ici un témoin : "Je voudrais vous faire part des informations que je tiens de mes réunions à World Rugby. L'une des hypothèses de reprise, la pire, convient en effet d'un retour à la normale à janvier 2021. Il y a donc un risque fort pour que vous ne puissiez pas reprendre la compétition. Préparez-y vous."

Passé le coup de tonnerre, Paul Goze a alors repris le micro, arguant de son côté : "Il ne sert à rien d'émettre des hypothèses aujourd'hui. Le gouvernement tranchera. Donnons nous trois semaines supplémentaires de réflexion." Le président de la Ligue, qui souhaite toujours terminer le championnat si la situation sanitaire le permet, a alors redonné la parole au président de la fédération, lequel a tenu à rassurer les présidents de Pro D2 sur ce point précis : si ceux-ci acceptent la montée de deux clubs de Fédérale 1 vers le Pro D2, la redistribution des droits télés (de 16 à 18 clubs) n'en sera pas impactée. Faut-il comprendre que la FFR financera la montée des deux clubs en question et compensera ainsi le possible manque à gagner des pensionnaires du Pro D2 ? C'est en tout cas ce qu'en ont déduit les présidents, autour de la table. La visio-conférence s'est terminée par une prise de parole de François Rivière. Le président de l'Usap a demandé à Bernard Laporte pourquoi les montées de Pro D2 à Top 14 n'étaient plus envisageables. Le président de la fédération a répondu que le sujet n'était en rien l'objet de la réunion, refusant ainsi de s'ingérer dans une problématique à priori réglée.